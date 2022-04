Los productores del "tractorazo" le pidieron al Gobierno que "se anime a pensar un país con menos impuestos"

Y sumaron que “la receta del socialismo (y su muleto el estatismo) la conocemos y es siempre la misma: envilecer la moneda con emisión, ahogar a las actividades productivas con impuestos y empobrecer a todos para ofrecerse como solucionadores de los mismos problemas que han creado”.

Tractorazo a plaza de mayo 2.jpeg Los productores agropecuarios criticaron las políticas del Gobierno en el tractorazo de Plaza de Mayo.

“Cualquier solución en un mundo libre ha sido, por el contrario, permitir que quienes generan recursos sigan generándolos y los multipliquen y no expulsarlos como ocurre actualmente con jóvenes y empresas que se van”, opinaron. Y agregaron que “los regímenes estatistas propician desatinos económicos que perjudican a todos pero mucho más a los necesitados y vulnerables”.

“No somos ciegos, las necesidades existen. Pero las necesidades son infinitas y los recursos son limitados”, apuntaron.

Y apelaron a la metáfora: “no se puede seguir cargando al burro que mueve la noria y menos comérselo”.

“Para repartir riqueza primero hay que crearla y la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre donde los beneficios vuelven a la sociedad sin necesidad de intervención estatal, que además de cara es violenta y distorsiva”, sostuvieron.

Tractorazo 03.png Presencia política en el tractorazo: María Eugenia Vidal fue una de las dirigentes que se sumó al reclamo contra el Gobierno.

Una “autocrítica” por parte de los productores

Las críticas de parte de los productores también llovieron para los gobernadores en funciones. “Son responsables ellos y también muchos legisladores. Han resignado la autonomía federal por una indigna alianza de vasallaje feudal en la que aceptan el saqueo de las actividades productivas de sus comprovincianos a cambio de ser tratados como mendigos de lujo por el Poder Central y eventualmente ser nuevamente ungidos”, opinaron.

“Somos responsables de haber tolerado estos disparates”, evaluaron.

Y cargaron contra otros aspectos, más allá de la cuestión económica. “Basta de mentiras, basta de fronteras que son un colador, basta de entregar nuestro Mar Austral a la depredación, basta de soltar presos y perseguir policías, basta de someter a alumnos y maestros a la dictadura de ideólogos y burócratas, basta de vándalos y usurpadores, basta de opresión impositiva, basta de sarasa”.

“Reiteramos: esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos. Arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa”.

Testimonios desde la Plaza de Mayo

Walter Malfatto, productor agropecuario de Bragado y uno de los organizadores del tractorazo, le contó sus sensaciones a A24.com Agro. “Nos colmó las expectativas, pensábamos que iba a ser como lo de San Nicolás pero fue aún más imponente. Muy contento. Lo que uno hace el esfuerzo que hacemos todos se ve. Somos todos personas de bien, queremos apostar al trabajo y la producción porque este país tiene que salir, nos merecemos un país mejor para todos: para el jubilado, para el que tiene una pyme, para la gente de campo, todos tenemos que estar mejor”.

“Tenemos un país maravilloso. Acá sembrás lo que sea y viene”, reflexionó.

Y lanzó su mensaje a la dirigencia política: “tiene que poner las barbas en remojo y ver lo que les dice la gente: miren de dónde viene el viento muchachos, observen, ustedes no hicieron ningún gesto con la pandemia. No se bajaron el sueldo y mucha gente perdió el trabajo y se comió los ahorros, pero no hicieron nada”.

“Nos merecemos un cambio y queremos trabajar con reglas claras. Un dólar distinto al actual, no podemos tener 5 tipos de dólar”, apuntó.