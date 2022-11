Fertilizantes: la industria alertó al Gobierno por los problemas para la importación

La industria se ve hoy en día imposibilitada de pagar de contado los pagos conocidos como CAD (“cash against documents”), así como también los plazos de financiación impuestos que pasaron de 60 a 180 días a partir del registro de ingreso aduanero, y se ha dejado sin efecto la posibilidad de acceder al mercado de cambio con fondos liquidados en concepto de anticipos o prefinanciación de exportaciones.

Maiz El maíz es uno de los cultivos que mayor cantidad de insumos requieren, como los fertilizantes.

“Una situación adicional es que la aprobación del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) prácticamente no se está realizando, por demoras en el circuito, sin tener en claro los motivos”, expresaron.

Según afirmaron, esto ha generado que existan productos arribados como fitosanitarios y fertilizantes sin la posibilidad de descarga en los puertos que están a la espera de ser aprobados en depósitos fiscales, a lo que se suman aquellos que se encuentran en tránsito, próximos al arribo, que aún no tienen la aprobación correspondiente.

“El principal problema está en los fertilizantes”, apuntaron desde CIAFA.

El uso de fertilizantes sigue en alza Los fertilizantes son un producto esencial para la agricultura intensiva en el país.

Fetilizantes: industrias paralizadas

En la Cámara aseguraron que por otra parte “no están ingresando las materias primas importadas necesarias para la elaboración local de estos insumos”.

“Hoy hay empresas con líneas de producción suspendidas, a la espera de estas materias primas para poder elaborar estos productos en nuestro país”, alertan desde CIAFA.

En materia de fertilizantes, las estadísticas de importación muestran que ya se registra un millón de toneladas menos que el 2021 para el mismo período, y se estima que será necesario importar 1 millón de toneladas entre fertilizantes y materias primas para esta campaña, que deben ser aprobadas a tiempo para garantizar su uso en los campos.

Miguel Pesce Banco Central 1.jpg Miguel Pesce, titular del Banco Central. CIAFA apuntó contra la entidad por la importación de fertilizantes. (Foto: archivo)

En cuanto a los fitosanitarios, la producción local depende de la posibilidad de abastecerse de materia prima para la fabricación de los distintos tipos de insumos teniendo en cuenta la aptitud de uso, siendo productos estacionales al igual que los fertilizantes, con lo cual, lo que no se elabora ahora, no estará disponible para su utilización en esta campaña.

El aprovisionamiento de los insumos para la campaña gruesa y las economías regionales dependen de la agilidad y adecuación de las medidas que se implementan.

“Nos encontramos en la última etapa del año con necesidad de insumos para los cultivos de verano, de no contar con los fertilizantes, por cada dólar que no se invierta en los mismos, perderemos varios dólares en divisas. Adicionalmente, la no disponibilidad de fitosanitarios en tiempo y forma para el control de adversidades, redundará en una pérdida importante de producción y divisas”, concluyen desde la Cámara.