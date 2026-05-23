Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la serie española más vista de la historia

"Entrevías", la serie española más vista en Netflix

Cuando Entrevías debutó en televisión española, pocos imaginaban el alcance que iba a tener tiempo después en Netflix. La ficción ya había generado buenos números en audiencia y críticas positivas en España, pero fue su llegada a la plataforma la que cambió completamente su destino.

La serie conectó rápidamente con espectadores de distintos países. El drama urbano, las escenas de acción y la profundidad emocional de los personajes hicieron que la historia trascendiera fronteras. En cuestión de semanas, la producción comenzó a aparecer entre las más vistas del mundo y terminó alcanzando el puesto número uno entre las series de habla no inglesa.

El impacto fue inmediato. Redes sociales, foros y medios especializados comenzaron a hablar del fenómeno de Entrevías y muchos usuarios destacaron especialmente el tono realista de la historia y la intensidad de las actuaciones.

Netflix volvió a demostrar que las producciones europeas tienen cada vez más espacio dentro de su estrategia global. En los últimos años, series españolas como La casa de papel, Élite o El inocente ya habían mostrado el potencial del mercado español. Sin embargo, Entrevías apostó por un estilo mucho más crudo y emocional. Esa combinación terminó siendo una de las claves de su éxito.

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De qué trata "Entrevías", la serie que todos están viendo

La trama sigue la vida de Tirso Abantos, un exmilitar interpretado por José Coronado. El personaje vive en un barrio conflictivo donde administra una ferretería y trata de mantener una vida tranquila lejos de los problemas.

Pero todo cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con ambientes vinculados al narcotráfico y la delincuencia. A partir de ese momento, Tirso se ve obligado a involucrarse en una guerra personal para protegerla.

La serie explora diferentes temas sociales. La violencia urbana, el choque generacional, la marginalidad y la corrupción aparecen constantemente a lo largo de la historia. Cada episodio incrementa la tensión y coloca a los personajes frente a situaciones límite.

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José Coronado arrasa en Netflix con "Entrevías"

Gran parte del éxito de Entrevías estuvo relacionado con la actuación de José Coronado. El actor español construyó a Tirso Abantos como un personaje duro, silencioso y emocionalmente contenido.

A lo largo de su carrera, Coronado participó en numerosas producciones de cine y televisión donde interpretó personajes complejos y marcados por conflictos internos. En esta serie encontró uno de los papeles más sólidos de los últimos años.

Tirso no responde al clásico héroe perfecto. Es un hombre lleno de contradicciones, marcado por el pasado y con enormes dificultades para adaptarse a los cambios sociales que ocurren a su alrededor.

Además, el actor consiguió construir una química muy particular con el resto del elenco, especialmente con Luis Zahera.

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Luis Zahera se convirtió en uno de los personajes favoritos

Uno de los grandes aciertos de Entrevías fue la incorporación de Ezequiel Fandiño, interpretado por Luis Zahera.

El personaje rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público gracias a su personalidad impredecible y ambigua. Fandiño es un policía que constantemente se mueve en una zona gris donde los límites morales parecen desaparecer.

A diferencia de Tirso, que actúa guiado por códigos rígidos y disciplina militar, Ezequiel utiliza métodos mucho más caóticos y cuestionables. Ese contraste generó algunos de los momentos más intensos de la serie.

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Luis Zahera logró equilibrar perfectamente el humor, la oscuridad y el dramatismo dentro de un mismo personaje. Esa combinación fue ampliamente elogiada por la crítica y por los usuarios de Netflix.

El elenco de "Entrevías" con José Coronado y Luis Zahera

Jose Coronado

Luis Zahera

Nona Sobo

Felipe Londoño

Laura Ramos

Manolo Caro

Manuel Tallafé

Itziar Atienza

María de Nati

Franky Martín

Cuarta temporada de la serie "Entrevías"