Está en Netflix, se basa en hechos reales y es la película del momento en Argentina

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Con el paso del tiempo, la joven encontró trabajo como cantante en un pequeño cabaret. Fue justamente en ese ambiente nocturno donde comenzó a ser conocida como "Coco", un apodo que más adelante terminaría convirtiéndose en una marca reconocida en todo el mundo.

La película muestra cómo Chanel sobrevivió en una sociedad dominada por hombres y cómo logró abrirse paso en espacios reservados únicamente para la aristocracia. Esa mirada íntima y emocional fue una de las razones por las que el film recibió elogios de la crítica especializada tras su estreno en 2009.

Audrey Tautou brilló en uno de sus papeles más recordados

Después del fenómeno mundial de Amélie, Audrey Tautou buscó proyectos completamente diferentes que le permitieran demostrar otra faceta interpretativa. Con Coco antes de Chanel, la actriz francesa encontró uno de los personajes más complejos de su carrera.

Tautou construyó una versión contenida, elegante y profundamente humana de Gabrielle Chanel. Lejos de exagerar el dramatismo, eligió transmitir la transformación del personaje a través de silencios, miradas y pequeños gestos.

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La actriz logró reflejar la ambición de una mujer que se negó a aceptar el destino que la sociedad parecía haber preparado para ella. También mostró sus contradicciones, sus vínculos sentimentales y el costo emocional que tuvo su ascenso.

La interpretación recibió múltiples nominaciones y fue considerada uno de los puntos más fuertes de la película. Incluso muchos críticos coincidieron en que Audrey Tautou consiguió capturar el espíritu rebelde que definió a Chanel durante toda su vida.

El elenco principal de "Coco antes de chanel"

Audrey Tautou

Benoît Poelvoorde

Alessandro Nivola

Marie Gillain

Emmanuelle Devos

Régis Royer

Etienne Bartholomeus

Yan Duffas

Roch Leibovici

Fabien Béhar

La nominación al Oscar que confirmó su impacto

Desde su estreno original, Coco antes de Chanel recibió comentarios positivos por parte de la crítica internacional. Uno de los aspectos más destacados fue su diseño de vestuario, que terminó obteniendo una nominación al Premio Oscar.

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La responsable de ese trabajo fue Catherine Leterrier, quien recreó con precisión el estilo de principios del siglo XX y mostró la evolución estética de Gabrielle Chanel a lo largo de la historia.

Cada prenda utilizada en la película ayudó a reflejar el cambio interno del personaje. Desde los vestidos sencillos de sus primeros años hasta los diseños refinados que anticipaban el nacimiento de la firma Chanel.

La fotografía y la dirección artística también fueron ampliamente elogiadas por construir una atmósfera sofisticada sin caer en excesos visuales.

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Por qué la película volvió a ser tendencia en Netflix

El regreso de Coco antes de Chanel a Netflix coincidió con un momento en el que las películas biográficas volvieron a ganar popularidad entre el público.

Las historias basadas en personajes reales suelen despertar curiosidad porque permiten conocer el costado humano detrás de figuras históricas admiradas mundialmente. En este caso, el interés creció aún más debido al peso cultural que todavía mantiene Chanel en la industria de la moda.

Además, la película tiene una duración accesible de 105 minutos y un ritmo narrativo elegante que facilita la experiencia para quienes buscan un drama sofisticado pero emotivo.

Tráiler oficial de "Coco antes de chanel"