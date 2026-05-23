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Netflix: Diego Peretti y Ricardo Darín brillan con el estreno argentino más esperado para 2026

Esta película con Ricardo Darín y Diego Peretti es una de las apuestas más fuertes de Netflix y podría cambiar el futuro del cine nacional en plataformas.

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Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)

Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)

Netflix confirmó el estreno de "Lo dejamos acá", un thriller psicológico que reunirá por primera vez en una producción original exclusiva de la plataforma a Ricardo Darín y Diego Peretti. La industria audiovisual argentina recibió una noticia que rápidamente comenzó a generar expectativa dentro y fuera del país.

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Netflix: Ricardo Darín está arrasando con la serie argentina más vista y su nueva temporada. (Foto: Archivo)

La película llegará en el segundo semestre de 2026 y será producida por Kenya Films, la compañía vinculada a la familia Darín, que hasta ahora había orientado sus proyectos hacia estrenos cinematográficos tradicionales. Esta vez, el objetivo será completamente diferente: posicionar una historia argentina directamente dentro del circuito global de streaming.

La decisión de lanzar una película original argentina con alcance mundial refuerza la estrategia "Hecho en Argentina", el sello con el que la plataforma viene ampliando su catálogo de contenidos sudamericanos. En ese escenario, Lo dejamos acá buscará convertirse en uno de los grandes títulos latinoamericanos del año.

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De qué trata "Lo dejamos acá", la nueva película en Netflix

La historia gira alrededor de un psicoanalista pragmático que atraviesa una crisis profesional. El personaje, interpretado por Ricardo Darín, pierde progresivamente la confianza en los métodos tradicionales de la psicología y empieza a cruzar límites con sus pacientes.

Todo parece funcionar bajo esa lógica poco convencional hasta que llega a su consultorio un escritor bloqueado creativamente, papel que encarnará Diego Peretti.

A partir de ese encuentro, la película desarrollará una relación cada vez más intensa entre terapeuta y paciente. El vínculo comenzará a moverse en una zona ambigua donde las fronteras éticas se volverán difusas y la tensión psicológica ocupará el centro de la escena.

La dirección de la película estará a cargo de Hernán Goldfrid, mientras que el guion fue escrito por Emanuel Diez.

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Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan "Lo dejamos acá"

La presencia de Ricardo Darín y Diego Peretti aparece como uno de los grandes motores del proyecto.

Ambos actores construyeron carreras ligadas a producciones que lograron impacto masivo dentro y fuera del país. Sin embargo, esta nueva película podría ubicarlos en una escala de exposición todavía mayor gracias al alcance global del streaming.

En el caso de Darín, la relación con las plataformas internacionales viene creciendo de forma sostenida. Sus trabajos recientes consolidaron una presencia constante en catálogos internacionales y festivales.

Peretti, por su parte, mantiene una fuerte conexión con personajes vinculados al universo psicológico y emocional, algo que vuelve especialmente atractiva su participación en este proyecto.

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"Hecho en Argentina" se convierte en una pieza clave para Netflix

Durante los últimos años, Netflix intensificó sus inversiones en contenidos producidos en América Latina. Argentina pasó a ocupar un lugar importante dentro de esa estrategia gracias a su tradición audiovisual, sus actores reconocidos y el interés internacional por determinadas historias locales.

La línea "Hecho en Argentina" funciona como parte de ese plan de expansión regional. El objetivo es desarrollar producciones capaces de conectar con audiencias locales pero también con otros mercados. Con Lo dejamos acá, la plataforma intentará reforzar esa idea.

Además, los thrillers psicológicos demostraron en los últimos años una enorme capacidad para generar conversaciones virales y mantenerse durante semanas dentro de los rankings de visualización.

Netflix buscará aprovechar esa dinámica con una historia centrada en el conflicto mental, los vínculos ambiguos y el deterioro emocional de sus protagonistas.

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La alianza entre Kenya Films y Netflix abre un nuevo escenario

Uno de los puntos más importantes detrás de Lo dejamos acá no tiene que ver solamente con la historia ni con el elenco. El verdadero impacto aparece en el modelo de producción.

Será la primera película creada por Kenya Films específicamente para el ecosistema digital de Netflix. Eso marca una diferencia importante respecto de proyectos anteriores de la productora, como La odisea de los giles o El amor menos pensado, que habían sido concebidos inicialmente para salas de cine.

Detrás de la producción ejecutiva estarán Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín, quienes liderarán un proyecto pensado desde el inicio para una audiencia global.

Primer vistazo de "Lo dejamos acá" en Netflix

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