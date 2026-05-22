Qué ver en Netflix: es la comedia más romántica y la película que todos están viendo

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De qué trata "En sus zapatos" en Netflix

La historia sigue a Maggie y Rose, dos hermanas completamente diferentes entre sí. Rose es estructurada, responsable y reservada. Maggie, en cambio, vive sin demasiadas preocupaciones, cambia constantemente de trabajo y suele actuar impulsivamente. Las diferencias entre ambas generan discusiones permanentes y una relación marcada por resentimientos acumulados durante años.

Todo empeora cuando ocurre una indiscreción vinculada al novio de Rose. Ese episodio termina rompiendo definitivamente la relación entre las hermanas y provoca una distancia que parece imposible de reparar. Sin embargo, la aparición inesperada de Ella, una abuela que ninguna de las dos sabía que existía, cambia por completo el rumbo de la historia.

El personaje interpretado por Shirley MacLaine introduce una nueva mirada sobre el pasado familiar y obliga a Maggie y Rose a enfrentarse con heridas que llevaban demasiado tiempo escondidas.

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El elenco principal de "En sus zapatos" con Cameron Diaz

Cameron Diaz

Toni Collette

Shirley MacLaine

Mark Feuerstein

Ken Howard

Candice Azzara

Francine Beers

Norman Lloyd

Jerry Adler

Brooke Smith

Por qué la película emociona tanto a quienes la ven

Uno de los grandes aciertos de En sus zapatos es que evita caer en el dramatismo exagerado. La película construye emociones desde situaciones cotidianas y conflictos reales que muchas personas pueden reconocer fácilmente.

Las inseguridades personales, la comparación entre hermanos, las frustraciones amorosas y la necesidad de aceptación atraviesan toda la historia. Además, la química entre Cameron Diaz y Toni Collette le aporta autenticidad a cada escena. Sus personajes discuten, se hieren y también se necesitan, algo que vuelve mucho más creíble el vínculo entre ambas.

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La película también encuentra equilibrio entre momentos ligeros y escenas profundamente emotivas. Esa combinación es justamente la que terminó conquistando otra vez a los suscriptores de Netflix.

El éxito actual de En sus zapatos demuestra que algunas historias logran mantenerse vigentes incluso dos décadas después de su estreno.

El regreso inesperado de un clásico que volvió a conquistar Netflix

El fenómeno de las películas que regresan años después y encuentran una nueva audiencia no deja de crecer dentro de Netflix. En este caso, En sus zapatos logró destacarse gracias al boca en boca y las recomendaciones dentro de la plataforma.

La mezcla entre drama, humor y emociones genuinas terminó siendo una fórmula efectiva para captar tanto a quienes nunca la habían visto como a quienes decidieron volver a verla después de muchos años.

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Con actuaciones sólidas, una historia cercana y escenas cargadas de sensibilidad, la película volvió a demostrar por qué fue tan valorada desde su estreno original.

En sus zapatos no necesita grandes giros ni efectos espectaculares para impactar. Su fuerza aparece en los pequeños detalles, en las conversaciones incómodas y en esos momentos familiares que parecen simples, pero terminan diciendo mucho más de lo que muestran.