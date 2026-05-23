Dos jóvenes se casaron y 20 días después una tragedia terminó con sus vidas

El otro vehículo involucrado era conducido por una persona que resultó con lesiones leves. De acuerdo con los reportes iniciales, el test de alcoholemia realizado al conductor dio resultado negativo.

Paola trabajaba como manicurista y Mathias en una empresa local. Familiares y amigos los describieron como una pareja muy unida, cariñosa y responsable.

El conmovedor mensaje del fotógrafo del casamiento

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La tragedia generó una fuerte conmoción en la región. El fotógrafo del casamiento, Marcos Tavares, expresó su dolor en redes sociales: “Estoy sin piso en este momento. Paola y Mathias se casaron hace 19 días. Luto”, escribió. En otra publicación, el hombre recordó la sesión de fotos y señaló que había registrado “un amor muy bonito”, sin imaginar el fatídico desenlace.

Finalmente, se informó que ambos jóvenes serán velados y enterrados juntos en Itapira, en una despedida que reunirá a familiares y allegados de la pareja.