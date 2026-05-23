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Dos jóvenes se casaron y 20 días después una tragedia terminó con sus vidas

La pareja, de 20 y 18 años, había concretado su matrimonio tras cuatro años de noviazgo.

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Paola Talhatelli y Mathias Ambrosini

Paola Talhatelli y Mathias Ambrosini, los jóvenes que murieron 20 días después de contraer matrimonio. 

Un joven de 20 años y su pareja de 18 años murieron en un accidente de tránsito ocurrido el 21 de mayo en la ruta SP-352, en el estado de San Pablo, Brasil, apenas 20 días después de haberse casado. La pareja había iniciado su vida juntos recientemente, tras una relación de alrededor de cuatro años.

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Una mujer murió tras caer 600 metros durante el ascenso a un volcán. (Foto: gentieza rionegro.com.ar)

Mathias Ambrosini y Paola Talhatelli viajaban por la mencionada ruta cuando el vehículo que manejaba el adolescente perdió el control, dio varios giros sobre la calzada y terminó colisionando contra una camioneta que circulaba en sentido contrario, según las primeras informaciones difundidas por medios locales.

En el lugar trabajaron socorristas, que intentaron reanimar a Paola durante más de una hora, aunque no lograron salvarle la vida. Mathias fue trasladado a un hospital de la zona, donde finalmente falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

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El otro vehículo involucrado era conducido por una persona que resultó con lesiones leves. De acuerdo con los reportes iniciales, el test de alcoholemia realizado al conductor dio resultado negativo.

Paola trabajaba como manicurista y Mathias en una empresa local. Familiares y amigos los describieron como una pareja muy unida, cariñosa y responsable.

El conmovedor mensaje del fotógrafo del casamiento

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La tragedia generó una fuerte conmoción en la región. El fotógrafo del casamiento, Marcos Tavares, expresó su dolor en redes sociales: “Estoy sin piso en este momento. Paola y Mathias se casaron hace 19 días. Luto”, escribió. En otra publicación, el hombre recordó la sesión de fotos y señaló que había registrado “un amor muy bonito”, sin imaginar el fatídico desenlace.

Finalmente, se informó que ambos jóvenes serán velados y enterrados juntos en Itapira, en una despedida que reunirá a familiares y allegados de la pareja.

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