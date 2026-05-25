A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE PICÓ

"Tengo más legitimidad que vos": el feroz cruce entre Gastón Trezeguet y Ceferino Reato en Gran Hermano

El debate de Gran Hermano se encendió con un fuerte cruce entre Gastón Trezeguet y Ceferino Reato, que dejó frases filosas y tensión en el estudio.

25 may 2026, 00:30
Banner seguínos en google Primicias Ya
GASTON TREZEGUET Y CAFERINO REATO
GASTON TREZEGUET Y CAFERINO REATO

El debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a encender la pantalla con un cruce inesperado entre Ceferino Reato y Gastón Trezeguet. El eje de la discusión fue Manu y el respaldo que recibe del público, pero la tensión escaló rápidamente y dejó frases que resonaron fuerte en el estudio.

Gastón arrancó con una crítica directa: "A mí me parece que el nivel de derrape que está teniendo Manu, de haber pasado a ser protagonista a terminar siendo el muñeco inflable de Lola, me parece abrumador. Y otra cosa, dejame decir". Ante esto, Ceferino lo interrumpió: "Pero eso es demasiado".

Leé también

Escándalo en Gran Hermano entre Yanina Zilli y Gladys la Bomba Tucumana: "¡Menos mal que están las cámaras!"

Escándalo en Gran Hermano entre Yanina Zilli y Gladys la Bomba Tucumana: ¡Menos mal que están las cámaras!

La respuesta de Trezeguet fue filosa: "Dejame terminar, que a vos te gusta hablar mucho", y continuó con otra advertencia: "Otra cosa que me gustaría decir: ojo a las señoras que lo votan, porque no vaya a ser a cosa que elijan un marido infiel después".

El comentario generó sorpresa entre sus colegas: "¡Ay, Gastón!". Ceferino, molesto, retrucó: "¿Vos creés que vos estás en condiciones de decirle a las señoras que votan, lo que tienen que votar?".

Trezeguet no se quedó atrás y redobló la apuesta: "Yo me refiero a lo que ellas vienen votando. Y además, no me vas a decir a mí lo que yo tengo que decir. En este programa tengo más legitimidad que vos".

En ese momento, Santiago del Moro intervino para bajar la tensión y lanzó con humor, señalando a Ceferino: "El nominado a Martín Fierro es él".

La última palabra la tuvo Gastón, quien cerró con ironía: "Perdiste".

Embed

A qué cuatro jugadores castigó Gran Hermano

En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), lo que debía ser una semana de entusiasmo por el regreso de varios exjugadores terminó en un clima de tensión. La razón fue clara: algunos participantes no respetaron la regla fundamental de no hablar del afuera, lo que provocó la inmediata reacción del “ojo que todo lo ve”.

Los señalados fueron Brian, Yipio, Lola y Andrea del Boca, quienes compartieron información externa dentro de la casa. La voz de Gran Hermano fue tajante: "Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían, obviamente, de antemano que toda la información obtenida afuera no debía ser transmitida puertas adentro ¿es así?".

El mensaje se endureció aún más: "No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen de qué manera utilizar el poder de esta información. Permítanme decirles que todo poder conlleva una responsabilidad y en el caso de ustedes es el silencio. Sin embargo, en estos días vi varias conversaciones en las cuales esta regla fue desobedecida y por supuesto habrá sanciones".

La primera consecuencia fue directa y personal: "Lola, Andrea, Yipio, Brian, a ustedes voy a dirigirme. Quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa de nominados. Estaré prestando mucha atención para que esta conducta no se repita. A esta altura no hace falta más advertencia".

El “Big” también dejó en claro que la casa entera debía asumir parte del castigo: "Les informo que para la compra de mañana contarán con el 50 por ciento".

La sanción se extendió a la prueba semanal: "Y que además, para la próxima prueba semanal les quito la mitad del presupuesto total. Es decir, si ganan, obtendrán el 50 por ciento, si lo pierden el 25 por ciento".

El cierre fue un llamado a la reflexión y a la disciplina: "Esta es mi decisión. Espero no tener que volver a pronunciarme con este tema, chicos. Sean inteligentes. Jueguen limpio".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Gastón Trezeguet Ceferino Reato

Lo más visto