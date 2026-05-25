"Tengo más legitimidad que vos": el feroz cruce entre Gastón Trezeguet y Ceferino Reato en Gran Hermano

Trezeguet no se quedó atrás y redobló la apuesta: "Yo me refiero a lo que ellas vienen votando. Y además, no me vas a decir a mí lo que yo tengo que decir. En este programa tengo más legitimidad que vos".

En ese momento, Santiago del Moro intervino para bajar la tensión y lanzó con humor, señalando a Ceferino: "El nominado a Martín Fierro es él".

La última palabra la tuvo Gastón, quien cerró con ironía: "Perdiste".

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A qué cuatro jugadores castigó Gran Hermano

En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), lo que debía ser una semana de entusiasmo por el regreso de varios exjugadores terminó en un clima de tensión. La razón fue clara: algunos participantes no respetaron la regla fundamental de no hablar del afuera, lo que provocó la inmediata reacción del “ojo que todo lo ve”.

Los señalados fueron Brian, Yipio, Lola y Andrea del Boca, quienes compartieron información externa dentro de la casa. La voz de Gran Hermano fue tajante: "Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían, obviamente, de antemano que toda la información obtenida afuera no debía ser transmitida puertas adentro ¿es así?".

El mensaje se endureció aún más: "No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen de qué manera utilizar el poder de esta información. Permítanme decirles que todo poder conlleva una responsabilidad y en el caso de ustedes es el silencio. Sin embargo, en estos días vi varias conversaciones en las cuales esta regla fue desobedecida y por supuesto habrá sanciones".

La primera consecuencia fue directa y personal: "Lola, Andrea, Yipio, Brian, a ustedes voy a dirigirme. Quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa de nominados. Estaré prestando mucha atención para que esta conducta no se repita. A esta altura no hace falta más advertencia".

El “Big” también dejó en claro que la casa entera debía asumir parte del castigo: "Les informo que para la compra de mañana contarán con el 50 por ciento".

La sanción se extendió a la prueba semanal: "Y que además, para la próxima prueba semanal les quito la mitad del presupuesto total. Es decir, si ganan, obtendrán el 50 por ciento, si lo pierden el 25 por ciento".

El cierre fue un llamado a la reflexión y a la disciplina: "Esta es mi decisión. Espero no tener que volver a pronunciarme con este tema, chicos. Sean inteligentes. Jueguen limpio".