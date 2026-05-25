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Horror en la Panamericana: un juego entre chicos terminó con la dramática muerte de un nene de 9 años

Un chico murió tras ser atropellado por un auto al ingresar con su bicicleta a la Autopista Panamericana, en Pilar. El conductor quedó imputado por homicidio culposo y la Justicia investiga cómo ocurrió la dramática secuencia.

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Horror en la Panamericana: un juego entre chicos terminó con la dramática muerte de un nene de 9 años

Horror en la Panamericana: un juego entre chicos terminó con la dramática muerte de un nene de 9 años

La tragedia ocurrió el domingo por la noche al partido bonaerense de Pilar. Un nene de 9 años murió luego de ser atropellado por un auto en la Autopista Panamericana. El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 44 del ramal Pilar, mano hacia provincia.

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El dramático episodio ocurrió mientras la bebé permanecía con su madre de 18 años dentro del domicilio.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el menor circulaba en bicicleta junto a un grupo de amigos por la zona de la colectora cuando, por motivos que se investigan, bajó desde una lomada y no logró frenar antes de ingresar a la traza principal de la autopista.

El accidente ocurrió cerca de las 20:30. Según indicaron fuentes policiales, el chico -identificado como Benjamín Díaz, domiciliado en Pilar- manejaba una bicicleta rodado 16 cuando terminó cruzándose de manera repentina sobre el carril rápido.

En ese momento, un Volkswagen Vento conducido por un hombre de 29 años no pudo esquivarlo y lo embistió de lleno. El impacto fue fatal. El cuerpo del pequeño quedó tendido sobre el asfalto, mientras que la bicicleta terminó a varios metros, sobre la banquina.

Según trascendió, Benjamín vivía en la calle Mónaco al 2800, en Pilar. Al momento del accidente vestía un pantalón gris y un buzo negro.

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El conductor quedó imputado

Tras el siniestro, personal de la Comisaría Pilar 7ma, efectivos viales y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar para preservar la escena y realizar las tareas correspondientes.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI de turno de Pilar. El conductor del vehículo, identificado con las iniciales J.N.G., quedó imputado y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Durante el operativo, las autoridades implementaron un desvío vehicular mediante un bypass en el Puente Kansas, ya que la circulación permaneció reducida hasta cerca de las 22:40, cuando finalmente se liberó la traza y el tránsito volvió a normalizarse.

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