Horror en la Panamericana: un juego entre chicos terminó con la dramática muerte de un nene de 9 años

Según trascendió, Benjamín vivía en la calle Mónaco al 2800, en Pilar. Al momento del accidente vestía un pantalón gris y un buzo negro.

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El conductor quedó imputado

Tras el siniestro, personal de la Comisaría Pilar 7ma, efectivos viales y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar para preservar la escena y realizar las tareas correspondientes.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI de turno de Pilar. El conductor del vehículo, identificado con las iniciales J.N.G., quedó imputado y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Durante el operativo, las autoridades implementaron un desvío vehicular mediante un bypass en el Puente Kansas, ya que la circulación permaneció reducida hasta cerca de las 22:40, cuando finalmente se liberó la traza y el tránsito volvió a normalizarse.