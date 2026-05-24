Así murió una familia entera tras un impactante choque en San Vicente: dos de las víctimas eran menores

Tras el accidente, personal policial, efectivos de seguridad vial y ambulancias de emergencia acudieron rápidamente al lugar, aunque los médicos constataron que todos los ocupantes del vehículo habían fallecido.

El conductor de la Amarok quedó aprehendido

La camioneta era conducida por Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años domiciliado en Quilmes, quien fue aprehendido por disposición judicial.

Luego del choque, el joven fue trasladado bajo custodia policial a un hospital de la zona para recibir atención médica y someterse a las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 descentralizada de San Vicente, encabezada por la fiscal Castro, quien ordenó una serie de medidas para determinar cómo ocurrió el hecho.

image Foto: Gentileza Diario el Sur.

Cómo avanza la investigación

Por el momento, la causa fue caratulada como “homicidio culposo”. Los investigadores intentan establecer la mecánica exacta del choque y si existió algún tipo de imprudencia previa al impacto.

El parte oficial fue firmado por el Comisario Mayor Héctor Quaini, titular de la Zona Vial I La Plata del Departamento de Seguridad Vial bonaerense.