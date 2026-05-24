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Así murió una familia entera tras un impactante choque en San Vicente: dos de las víctimas eran menores

Una camioneta conducida por un joven de 28 años embistió desde atrás a un Peugeot 207 en el que viajaba una familia sobre la Ruta 6, a la altura de San Vicente. Por el brutal impacto murieron cinco personas, entre ellas dos menores de edad.

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Así murió una familia entera tras un impactante choque en San Vicente: dos de las víctimas eran menores

Así murió una familia entera tras un impactante choque en San Vicente: dos de las víctimas eran menores

Un trágico accidente sacudió este sábado al partido bonaerense de San Vicente, donde cinco personas murieron, entre ellas dos menores de edad, luego de que una camioneta impactara violentamente desde atrás a un automóvil sobre la Ruta Provincial 6.

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El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 53, en la mano que se dirige hacia Cañuelas. Según informaron fuentes policiales, una camioneta Volkswagen Amarok gris chocó por alcance a un Peugeot 207 blanco en el que viajaba una familia.

El impacto fue devastador. Las cinco personas que iban a bordo del auto fallecieron en el acto debido a la violencia de la colisión.

Quiénes eran las víctimas fatales

De acuerdo con la información oficial, las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y vecina de Guernica, quien conducía el Peugeot; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años; otro hombre mayor cuya identidad todavía no pudo ser establecida; y dos menores de edad cuyos datos permanecen bajo reserva.

Tras el accidente, personal policial, efectivos de seguridad vial y ambulancias de emergencia acudieron rápidamente al lugar, aunque los médicos constataron que todos los ocupantes del vehículo habían fallecido.

El conductor de la Amarok quedó aprehendido

La camioneta era conducida por Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años domiciliado en Quilmes, quien fue aprehendido por disposición judicial.

Luego del choque, el joven fue trasladado bajo custodia policial a un hospital de la zona para recibir atención médica y someterse a las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 descentralizada de San Vicente, encabezada por la fiscal Castro, quien ordenó una serie de medidas para determinar cómo ocurrió el hecho.

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Foto: Gentileza Diario el Sur.

Foto: Gentileza Diario el Sur.

Cómo avanza la investigación

Por el momento, la causa fue caratulada como “homicidio culposo”. Los investigadores intentan establecer la mecánica exacta del choque y si existió algún tipo de imprudencia previa al impacto.

El parte oficial fue firmado por el Comisario Mayor Héctor Quaini, titular de la Zona Vial I La Plata del Departamento de Seguridad Vial bonaerense.

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