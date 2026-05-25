Motín y fuga de presos en una comisaría de Balvanera: fuego, gas pimienta y heridos

Ante la gravedad de la situación, grupos especiales de la Policía de la Ciudad ingresaron al sector de celdas con escudos y equipamiento antidisturbios para intentar recuperar el control.

comisaria

Durante el operativo se utilizaron gases irritantes y se escucharon detonaciones dentro de la dependencia. La tensión se mantuvo durante varios minutos mientras los efectivos intentaban contener a los internos.

Heridos, traslados y fuga de detenidos

Como consecuencia de los disturbios, al menos tres presos resultaron heridos y debieron ser trasladados a hospitales porteños bajo custodia policial. Además, un efectivo terminó lesionado y fue retirado del lugar en camilla.

En paralelo, nueve detenidos fueron derivados a otras comisarías para descomprimir la situación dentro de la dependencia.

Las autoridades también confirmaron que hubo una fuga de presos en medio del motín, aunque todavía se intenta determinar cuántos lograron escapar y si algunos ya fueron recapturados.

Bomberos y ambulancias trabajaron durante varias horas en el lugar para controlar el incendio y asistir a los heridos, mientras la zona permaneció fuertemente custodiada por efectivos policiales.