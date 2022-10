¿Podrían restringir las exportaciones de trigo? El Gobierno y el sector privado analizan el impacto de la sequía sobre la oferta del cereal

El jueves, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, redujo su proyección de cosecha para la campaña 2022/23 a 16,5 millones de toneladas. De ese total, entre 6 y 7 millones de toneladas representan el consumo de la Argentina, es decir que quedarían entre 9,5 y 10 millones para la exportación.

Al momento, las DJVE de la campaña 2022/23 presentadas por los exportadores totalizan un volumen de 8,8 millones de toneladas. Es decir, una situación muy ajustada.

Pero más allá de los números, los operadores de la cadena dan por sentado que habrá nuevos recortes productivos. La mayoría de los consultados por este medio se inclinan más por la idea de que la producción no superará los 15 millones de toneladas; incluso los más pesimistas ya hablan de 14 millones. Esto complicaría mucho más el objetivo del Gobierno de no tocar las actuales DJVE.

Qué se habló en la reunión entre Bahillo el la cadena del trigo

El responsable de la cartera rural y los empresarios repasaron las condiciones climáticas que tiene a la región afectada por una sequía y se acordó que en los próximos días se presentará un informe completo, en donde participarán distintos técnicos de la Secretaría, contando planes, y pasos a seguir para acompañar a mitigar y disminuir cualquier problemática que la sequía pudiera llegar a generar".

En este sentido, Bahillo explicó que "entre todos estamos buscando soluciones para asegurar el normal funcionamiento de la cadena frente a una condición climática adversa".

La idea del funcionario es "el respeto de los compromisos asumidos" por lo que "no hay en el horizonte ideas sobre modificar las reglas de juego que ya están planteadas", afirmó. En otras palabras, Bahillo y sus técnicos harán todos los esfuerzos posibles por no tocar esas DJVE.

Sin embargo, ya hay una parte de las "reglas de juego" que no se estaría cumpliendo. Hoy, el "volumen de equilibrio" -el "saldo exportable" que establece el Gobierno- es de 10 millones de toneladas. Es decir que hay algo más de 1 millón de toneladas que los exportadores no están declarando. En la cadena triguera se habla de "un pacto de caballeros" para no forzar más la situación de oferta y demanda.

De todas formas, todas las voces escuchadas al cierre de la reunión aseguran que por el momento no se tocó el tema de restringir las exportaciones.

"Esta es la primera de varias reuniones para tratar de resolver vía mercado lo que parece ser un flujo discontinuo para algunos molinos", afirmó Silvina Campos Carlés, asesora de Coninagro. Y señaló que el sector productivo viene monitoreando la "sequía" y esperamos que la situación de oferta de trigo se resuelva "vía precio". Si los molinos pagan más "el trigo va a aparecer", aseguró.

En tanto, resaltó que "es un tema entre la molinería y la exportación, que está muy comprada".

Por su parte, Ernesto O'Connor, de Confederaciones Rurales Argentinas, planteó que la actual restricción de oferta planteada "no parece un tema muy serio", que es algo que "suele pasar en campañas difíciles" y que la solución es "generar un puente hasta fin de noviembre", que entre la nueva cosecha. El asesor confederado también consideró que la salida es vía precio.

Por el lado de la molinería, Diego Cifareli, titular de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), sostuvo que "el mercado está retraído, con poca oferta" debido a que "el dólar soja pateó la comercialización de otros productos para adelante" lo que se "observa en los valores que se pagan hoy de 380 dólares la tonelada".

En relación a la campaña siguiente aseguró que el Secretario "solo quiso plantear una mesa de monitoreo de la situación" y aseguró que "los números oficiales coinciden con los del sector privado". Además, negó que por el momento se haya hablado de limitar exportaciones de la próxima campaña.

Y en un contexto de oferta y demanda ajustada, planteó una situación que está sucediendo en el norte del país y que preocupa a la molinería: “hay países limítrofes que pagan con dólar billete y se llevan la mercadería y con eso nosotros no podemos competir”, afirmó.