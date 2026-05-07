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Donald Trump mandó a repeler un ataque de Irán en Ormuz y advirtió por una respuesta "mucho más violenta"

El Presidente norteamericano confirmó que la flota naval respondió con contundencia a un ataque Iraní. Además, aseguró que el alto el fuego se mantiene mientras avanzan las negociaciones con el régimen de Teherán.

Donald Trump explicó por qué atacó a Irán en Ormuz. (Reuters)

Donald Trump explicó por qué atacó a Irán en Ormuz. (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que tres destructores estadounidenses lograron atravesar el estratégico estrecho de Ormuz en medio de ataques lanzados por fuerzas iraníes. Además, afirmó que las tropas de Teherán sufrieron “graves daños” durante el enfrentamiento naval.

Leé también Los "inconvenientes" de la guerra acercan a Irán y a Estados Unidos a buscar su final
14 puntos para tratar de poner fin a una guerra que se vuelve insostenible. (Foto: A24.com)

A través de sus redes sociales, Trump sostuvo que los buques norteamericanos atravesaron la zona “bajo fuego”, aunque remarcó que ninguno sufrió daños.

“Tres destructores estadounidenses de clase mundial transitaron con mucho éxito fuera del estrecho de Ormuz bajo ataque”, escribió el mandatario republicano. “No hubo daños para los destructores, pero sí grandes daños para los atacantes iraníes”, agregó.

Según explicó Trump, las fuerzas estadounidenses destruyeron múltiples embarcaciones rápidas utilizadas por Irán en reemplazo de parte de su flota naval convencional. “Fueron completamente destruidos junto con numerosas pequeñas embarcaciones, que se hundieron rápida y eficientemente”, afirmó.

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El mandatario también reveló que Irán disparó misiles y drones contra los buques estadounidenses, aunque aseguró que todos los ataques fueron interceptados.

Se dispararon misiles contra nuestros destructores y fueron derribados fácilmente. Asimismo, llegaron drones y fueron incinerados en el aire”, describió. Las declaraciones se producen en medio de una fuerte escalada militar en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

La amenaza de Trump contra Irán

En otro tramo de su mensaje, Trump endureció el tono contra el régimen iraní y calificó a sus líderes como “lunáticos”. Además, insistió en que Estados Unidos responderá con mayor fuerza si Teherán no acepta las condiciones impulsadas por Washington en las negociaciones.

“Nunca tendrán esa oportunidad y, tal como los derrotamos hoy otra vez, los golpearemos mucho más fuerte y mucho más violentamente en el futuro si no firman su acuerdo, rápido”, lanzó.

Trump también confirmó que los destructores volverán a incorporarse al operativo naval estadounidense desplegado en Medio Oriente. “Nuestros tres destructores volverán ahora a nuestro bloqueo naval, que es verdaderamente un muro de acero”, afirmó.

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Estados Unidos intensific&oacute; sus maniobras militares frente al estrecho de Ormuz (@CENTCOM)

Estados Unidos intensificó sus maniobras militares frente al estrecho de Ormuz (@CENTCOM)

Tensión en el Golfo Pérsico y disputa por el alto el fuego

El episodio ocurrió apenas horas después de que Trump intentara bajar la tensión y afirmara públicamente que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán “sigue vigente”. En declaraciones a la cadena ABC News, el presidente minimizó los ataques recientes y los describió como “un golpecito de amor”. “No, no, el alto el fuego continúa. Está vigente”, aseguró.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos confirmó posteriormente ataques contra instalaciones militares iraníes y centros de mando próximos al estrecho de Ormuz. Según Washington, la ofensiva fue una respuesta a los ataques con misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que navegaban en la región.

Por su parte, las fuerzas armadas iraníes denunciaron que Estados Unidos violó el alto el fuego y aseguraron haber respondido con ataques contra objetivos navales norteamericanos cerca del puerto de Chabahar.

La nueva escalada militar ocurre en medio de negociaciones impulsadas por Washington para intentar alcanzar un acuerdo con Irán y estabilizar la situación en el Golfo Pérsico.

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