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Manuel Adorni: "La Justicia va a aclarar todo y ahí sí voy a hablar"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reiteró que evitará dar declaraciones sobre la causa por presunto enriquecimiento ilícito para no “obstruir” a la Justicia.

Adorni brindó una entrevista al canal de streaming Neura. (Foto: archivo).

Adorni brindó una entrevista al canal de streaming Neura. (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que " cualquier cosa que diga" respecto a la causa en la que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito "se puede tomar" como que tiene la "intención de obstruir la Justicia". "La Justicia va a aclarar todo y cuando la Justicia aclare todo ahí sí voy a hablar", adelantó.

Leé también Tras el pedido de Bullrich, Milei dijo que Adorni adelantará su declaración jurada y descartó que vaya a renunciar: "Ni en pedo se va"
El Presidente aseguró que el jefe de Gabinete “tiene todo listo” para presentar su declaración jurada. (Foto: archivo).

"Al estar todo bajo la investigación judicial, cualquier cosa que diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la Justicia, y no lo voy a hacer. No me importa la carnicería mediática en la que me metieron, porque no lo puedo hacer", indicó Adorni en una entrevista al canal de streaming Neura.

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En ese sentido, anticipó: "No voy a obstruir el trabajo de la Justicia, la Justicia va a aclarar todo y cuando la Justicia aclare todo ahí sí voy a hablar". En esa línea, explicó que por su silencio se debe a su "lugar de poder" y por el cargo que tiene como jefe de Ministros. Respecto a la causa, pidió que "todo esto se aclare lo antes posible".

También adelantó que cuando se esclarezca el hecho va a "hablar mucho" y advirtió a sus detractores: "Todo el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio".

El apoyo del presidente

Sobre el apoyo que recibió del presidente Javier Milei indicó que el respaldo se debe a que "sabe la verdad" acerca de la causa en la que es investigado. "De igual manera, me emociona mucho, me impacta el apoyo desde lo humano y hasta de lo espiritual que me da independientemente de las declaraciones públicas", observó.

De la figura del mandatario, destacó que "tiene convicciones muy firmes" y señaló, al replicar su palabra, que "jamás ejecutaría a una persona que considera honesta". "Es un ser maravilloso", elogió.

Milei dio este miércoles una entrevista tras el pedido de la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, para que Adorni presentara la declaración jurada de bienes. Al respecto, Adorni reveló: "Nunca me contó que iba a salir, y había cortado con él dos minutos antes".

Las otras causas judiciales

El jefe de Gabinete también se refirió a otros casos judiciales en los que funcionarios del Gobierno quedaron envueltos en polémicas como el caso de presuntas coimas en medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) o el del lanzamiento de la criptomoneda Libra. "Jamás hemos hablado. Jamás dijimos una coma sobre el tema, y aclarábamos que era porque no pensamos obstruir el trabajo de la Justicia", insistió.

"Entiendo la necesidad, o la lógica que tenía la vieja política que a nadie le importaba obstruir a la Justicia", contrastó y reiteró que "nosotros no actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo de la Justicia, entiendo que pueda no ser grato para algunos".

El spoiler de Bullrich

Respecto al pedido que recibió de parte de Bullrich para presentar la declaración jurada, Adorni indicó que "Pato es una fenómena" y señaló que Milei habló de "spoileo" porque "todo el mundo sabía que la iba a presentar antes que el vencimiento".

El vínculo con su familia

La entrevista inició en un tono relajado, donde el funcionario habló sobre el vínculo con su familia con el periodista Alejandro Fantino. Respecto a la repercusión mediática de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, reflexionó que si "uno solo no sufriría el dolor de los que te acompañan" pero "estando solo no tendrías ese apoyo, que es incondicional".

"Somos muy felices", dijo sobre su matrimonio con Bettina Angeletti, a quien dijo que conoce hace cerca de 20 años, y con la que se casó en 2012.

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