Las consultoras que releva el BCRA proyectan una inflación para abril de 2,6%

Qué inflación proyectan para 2026

El REM proyectó una inflación del 30,5% para todo 2026, por encima del 29,4% estimado en marzo. En tanto, el grupo de analistas con mejores pronósticos, identificado como “Top 10”, elevó su previsión hasta el 33%.

En ese marco, para los próximos meses, los analistas prevén que la desaceleración de los precios continúe de manera gradual, aunque sin una baja contundente por el momento. Según el REM, la inflación se ubicaría en 2,3% en mayo, en 2% durante junio y julio, y recién comenzaría a perforar ese umbral en agosto, con una estimación de 1,8%.

Sin embargo, las proyecciones reflejan que el proceso de desinflación perdió ritmo en comparación con lo que el mercado esperaba meses atrás y que las consultoras todavía observan resistencias para una convergencia rápida hacia niveles internacionales.

Qué pasará con el dólar

En materia cambiaria, las consultoras moderaron sus proyecciones y estiman que el dólar oficial promediará los $1.676 en diciembre de 2026. Para mayo, los analistas estimaron un tipo de cambio promedio de $1.410, mientras que para junio proyectaron $1.437 y para julio $1.460.

cuales-son-las-proyecciones-para-el-dolar-en-2026-foto-adobe-stock-SQI5DNLUC5CYVKCFMQ7HLENFME Las consultoras esperan un dólar oficial promedio de $1.676 para diciembre.

Perspectiva económica y mercado laboral

El relevamiento mostró un deterioro en las perspectivas sobre la actividad económica, al recortar la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año, que pasó de 3,3% a 2,8%. En el caso del grupo de analistas con mejores pronósticos, el denominado “Top 10”, la estimación se redujo de 3,2% a 2,5%.

Por su parte, en el mercado laboral, se prevé una tasa de desempleo del 7,7% para el primer trimestre del año y una leve baja hacia fines de 2026, cuando se ubicaría en 7,4%.

Respecto al comercio exterior, las proyecciones mostraron una mejora en el saldo comercial esperado. En ese sentido, las exportaciones fueron corregidas al alza hasta los US$ 96.056 millones, mientras que las importaciones alcanzarían los US$ 79.550 millones. Con estos valores, el superávit comercial estimado se ubica en US$ 16.506 millones.

Los pronósticos vertidos en el REM no constituyen proyecciones propias del BCRA y se realiza los últimos tres días hábiles de cada mes, sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, el nivel de actividad económica, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes (FOB) y las importaciones de bienes (CIF).