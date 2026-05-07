Gran Hermano: salieron a la luz chats comprometedores de la pareja de Yipio y estalló la polémica

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Quién es Mathias Centurión, el novio de Yipio de Gran Hermano

Mathias Centurión, pareja de Yipio, se presenta como un perfil multifacético. Es luchador de kickboxing y también practica Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ), disciplinas que lo mantienen ligado al mundo de los deportes de contacto. Pero su figura no se limita al ámbito deportivo: también se convirtió en influencer y personaje mediático, participando en programas de streaming y en redes sociales, donde opinó sobre la participación de su novia en Gran Hermano.

Ese rol lo llevó a ganar notoriedad, especialmente cuando pidió a la producción del reality la salida inmediata de Yipio por un supuesto problema de salud de su suegra en Uruguay. Más tarde se supo que esa versión no era cierta, lo que generó polémica.

Además de su faceta mediática y deportiva, Centurión impulsa un emprendimiento textil. Bajo el nombre de fantasía Mano, ofrece un servicio de sublimación de remeras y promociona una línea de prendas personalizadas, hechas a pedido, que refuerzan su perfil emprendedor.