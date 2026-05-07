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Gran Hermano: salieron a la luz chats comprometedores de la pareja de Yipio y estalló la polémica

Tras la salida de Yipio de Gran Hermano, salieron a la luz chats de Mathías Centurión con otra mujer que generaron polémica.

7 may 2026, 21:16
yipio y su pareja mathias gh
yipio y su pareja mathias gh

La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo generó impacto dentro del reality, sino que también destapó un costado desconocido de su pareja, Mathías Centurión. Apenas se confirmó que la participante dejaba la casa por un problema de salud de su madre, comenzaron a circular chats comprometedores que lo tienen a él como protagonista.

En el programa Sacate la careta, el periodista uruguayo Sebastián Oreiro junto a su equipo expusieron fragmentos de una conversación entre Centurión y una mujer con la que le habría sido infiel mientras Yipio estaba aislada en el juego. Los mensajes, según se mostró, reflejaban intentos de acercamiento de Mathías frente al aparente desinterés de la interlocutora.

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Entre las frases que se leyeron, aparecieron expresiones como “Qué raro vos hablándome” y respuestas directas de Centurión que buscaban retomar el vínculo. “¿Me extrañabas que me hablaste?”, le escribió la joven. La contestación de Mathías fue breve y contundente: “Sí, ¿vos?”.

El panel no dudó en opinar sobre el tono de los chats, calificando las respuestas como “básicas”; incluso se lo acusó de “aprovecharse de la fama” de Yipio, lo que sumó más polémica alrededor de su persona,

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Quién es Mathias Centurión, el novio de Yipio de Gran Hermano

Mathias Centurión, pareja de Yipio, se presenta como un perfil multifacético. Es luchador de kickboxing y también practica Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ), disciplinas que lo mantienen ligado al mundo de los deportes de contacto. Pero su figura no se limita al ámbito deportivo: también se convirtió en influencer y personaje mediático, participando en programas de streaming y en redes sociales, donde opinó sobre la participación de su novia en Gran Hermano.

Ese rol lo llevó a ganar notoriedad, especialmente cuando pidió a la producción del reality la salida inmediata de Yipio por un supuesto problema de salud de su suegra en Uruguay. Más tarde se supo que esa versión no era cierta, lo que generó polémica.

Además de su faceta mediática y deportiva, Centurión impulsa un emprendimiento textil. Bajo el nombre de fantasía Mano, ofrece un servicio de sublimación de remeras y promociona una línea de prendas personalizadas, hechas a pedido, que refuerzan su perfil emprendedor.

Yipio y Mathías Centurión

     

 

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