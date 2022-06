Clientes "My Renault" con más servicios y nuevos beneficios

My Renault, el nuevo programa de fidelización 100% digital de Renault relanzado este año con nuevas y mejores funcionalidades, renueva su completa oferta de productos y beneficios destinados a clientes propietarios y ahorristas de la marca.

Algunos de los beneficios que podrán aprovechar los clientes Renault, incluyen:

- Renault Care Service: hasta 25%Off en service programado, un 10% off en accesorios y un 10% en boutique en la Tienda Oficial.

- Renault Protection: 20% Off en descuentos para seguros de bicicletas y monopatines.

- Movilidad: 5% de descuento en combustibles AXION energy,

- Servicios para tu auto: 20% off en lavaderos de autos, hasta 15% Off en escuelas de manejo, 10% off en estacionamientos y 15% off en cosmética vehicular.

- Tiempo libre y entretenimiento: hasta 40%Off en hotelería, reservas de días de campo, escapadas, Glamping (campamentos con estilo), artículos outdoor, excursiones, cabalgatas y deportes al aire libre.