Andrea Fringerio intentó aclarar por qué se bajó de la mesa de Mirtha, pero el escándalo recrudece

De esta manera, lo que comenzó como una ausencia en televisión terminó convirtiéndose en un intercambio mediático que sumó tensión, aunque ambas partes buscaron, al menos públicamente, llevar tranquilidad y evitar que el episodio escale más allá de lo ocurrido.

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¿Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

La salud de Mirtha Legrand llevó tranquilidad en las últimas horas luego de que se confirmara que la conductora debió tomarse unos días de reposo a raíz de un cuadro gripal. Según trascendió, la diva evoluciona favorablemente, se encuentra en buen estado general y continúa recuperándose en su casa, siguiendo las indicaciones de sus médicos.

Apenas se conoció la noticia de su ausencia, fue la propia Mirtha quien llevó calma a su público con un mensaje claro: “¡Hola a todos! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besitos, chau, chau”, expresó, agradecida por el cariño recibido.