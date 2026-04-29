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Andrea Fringerio intentó aclarar por qué se bajó de la mesa de Mirtha, pero el escándalo recrudece

En una nota con Intrusos, Andrea Fringerio explicó por qué se bajó de la mesa de Mirtha Legrand, pero terminó alimentando más la polémica.

29 abr 2026, 16:00
Andrea Fringerio intentó aclarar por qué se bajó de la mesa de Mirtha, pero el escándalo recrudece
Andrea Fringerio intentó aclarar por qué se bajó de la mesa de Mirtha, pero el escándalo recrudece

Andrea Fringerio intentó aclarar por qué se bajó de la mesa de Mirtha, pero el escándalo recrudece

La ausencia de Andrea Frigerio en la mesa de Mirtha Legrand generó un inesperado cruce mediático que rápidamente escaló en los programas de espectáculos. La actriz estaba invitada al clásico ciclo de la diva, pero un problema de salud de Mirtha obligó a suspender su participación. En su lugar, quien tomó la conducción fue su nieta, Juana Viale, que no dudó en marcar su postura respecto a la situación.

Durante la emisión, Juana se refirió a la decisión de Andrea de no asistir al programa y dejó en claro su incomodidad. "Cuando uno asume un compromiso, más de este tipo, estaría bueno cumplir con la palabra", expresó la conductora, generando repercusiones inmediatas. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente instalaron el tema en la agenda mediática.

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La respuesta de Andrea Frigerio no tardó en llegar. En diálogo con Intrusos (América TV), la actriz bajó el tono de la polémica y explicó los motivos detrás de su ausencia. "No sé por qué hicieron tanto lío. Mirtha vino a ver la obra (Desde el jardín). Hizo un comentario muy lindo sobre la obra y sobre mi personaje. Estoy muy agradecida", aseguró, intentando desdramatizar la situación.

Además, Frigerio se refirió directamente a Juana Viale, con quien mantiene un vínculo de larga data. "A Juana la conozco desde chicas y la adoro, pero quiero ir al programa de Mirtha o encontrármela en algún lugar y agradecerle sus palabras", agregó, dejando en claro que no hay conflicto personal y que su intención es mantener el buen vínculo.

De esta manera, lo que comenzó como una ausencia en televisión terminó convirtiéndose en un intercambio mediático que sumó tensión, aunque ambas partes buscaron, al menos públicamente, llevar tranquilidad y evitar que el episodio escale más allá de lo ocurrido.

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¿Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

La salud de Mirtha Legrand llevó tranquilidad en las últimas horas luego de que se confirmara que la conductora debió tomarse unos días de reposo a raíz de un cuadro gripal. Según trascendió, la diva evoluciona favorablemente, se encuentra en buen estado general y continúa recuperándose en su casa, siguiendo las indicaciones de sus médicos.

Apenas se conoció la noticia de su ausencia, fue la propia Mirtha quien llevó calma a su público con un mensaje claro: “¡Hola a todos! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besitos, chau, chau”, expresó, agradecida por el cariño recibido.

El afectuoso mensaje de Mirtha Legrand mientras sigue en reposo

     

 

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