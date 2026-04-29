Una manzana por día: los increíbles beneficios que tiene para la salud

Entre sus minerales, la manzana aporta magnesio y potasio, esenciales para el correcto funcionamiento celular, muscular y nervioso. Por último, su alto contenido de agua ayuda a mantener una buena hidratación y genera sensación de saciedad, convirtiéndola en una opción saludable para incluir en la alimentación diaria.
Los increíbles beneficios de la manzana
Manzanas: cómo elegirlas y consumirlas
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El registro responde a los requerimientos de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de los países importadores de frutas argentinas. (Foto archivo)
Para aprovechar al máximo todos sus beneficios, es importante seguir estas recomendaciones:
¿Cuántas manzanas por semana es recomendable comer?
Clínicos sugieren que consumir entre 10 y 15 manzanas por semana.