Una manzana por día: los increíbles beneficios que tiene para la salud

Entre sus minerales, la manzana aporta magnesio y potasio, esenciales para el correcto funcionamiento celular, muscular y nervioso. Por último, su alto contenido de agua ayuda a mantener una buena hidratación y genera sensación de saciedad, convirtiéndola en una opción saludable para incluir en la alimentación diaria.

Los increíbles beneficios de la manzana

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Mejora la microbiota intestinal: su fibra alimenta bacterias buenas como Akkermansia y F. prausnitzii, aliadas del sistema inmune.

Laxante natural suave: ideal para personas con tránsito lento sin generar irritación intestinal.

Ayuda a prevenir el envejecimiento celular: los antioxidantes combaten el estrés oxidativo.

Fortalece uñas y cabello: por su aporte de minerales y vitamina C.

Colabora con la salud cardiovascular: reduce los niveles de colesterol LDL (“malo”) y mejora la función de los vasos sanguíneos.

Regula el azúcar en sangre: su fibra ralentiza la absorción de glucosa, beneficioso para personas con prediabetes o diabetes tipo 2.

Favorece la salud bucal: masticarla bien estimula la producción de saliva, que neutraliza bacterias y protege los dientes.

Protege la salud respiratoria: se ha asociado con menor riesgo de asma y EPOC en estudios de población.

Prevención de ciertos tipos de cáncer: investigaciones en laboratorio mostraron que sus compuestos pueden inhibir el crecimiento de células tumorales.

Manzanas: cómo elegirlas y consumirlas

manzanas.jpg El registro responde a los requerimientos de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de los países importadores de frutas argentinas. (Foto archivo)

Para aprovechar al máximo todos sus beneficios, es importante seguir estas recomendaciones:

Elegir manzanas firmes, brillantes, sin manchas ni golpes. Las blandas suelen haber perdido nutrientes y frescura.

Comerlas con cáscara, ya que es donde se concentran la mayoría de los antioxidantes y la fibra.

Lavarlas bien antes de consumir, especialmente si no son orgánicas.

Masticarlas lentamente: esto mejora la digestión y estimula la saciedad.

¿Cuántas manzanas por semana es recomendable comer?

Clínicos sugieren que consumir entre 10 y 15 manzanas por semana.