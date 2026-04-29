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Día del Trabajador: el origen de la cruenta lucha que dio lugar al 1° de mayo

El 1° de mayo recuerda los hechos ocurridos en 1886 en Chicago, donde una serie de protestas por la jornada laboral de ocho horas derivó en una fuerte represión, un juicio cuestionado y la ejecución de varios dirigentes obreros.

El 1° de mayo recuerda los hechos ocurridos en 1886 en Chicago

El 1° de mayo recuerda los hechos ocurridos en 1886 en Chicago, donde una serie de protestas por la jornada laboral de ocho horas derivó en una fuerte represión, un juicio cuestionado y la ejecución de varios dirigentes obreros.

El Día del Trabajador, que se conmemora cada 1° de mayo, tiene su origen en uno de los episodios más significativos de la historia del movimiento obrero internacional, vinculado a la lucha por la reducción de la jornada laboral y la conquista de derechos básicos para los trabajadores.

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La fecha remite a los hechos ocurridos en 1886 en Chicago, Estados Unidos, en el marco de la denominada Haymarket affair. En aquel contexto, la expansión industrial había consolidado jornadas laborales extremadamente extensas, que en muchos casos superaban las 12 o 16 horas diarias, sin regulaciones ni garantías laborales básicas.

En ese escenario, organizaciones obreras y sindicatos impulsaron una demanda central: la jornada laboral de ocho horas, sintetizada en la consigna “ocho horas para el trabajo, ocho para el descanso y ocho para la vida”.

El reclamo derivó en una serie de movilizaciones que, hacia fines de abril y comienzos de mayo de 1886, alcanzaron una magnitud nacional, con estimaciones que hablan de entre 200.000 y 400.000 trabajadores movilizados en distintos puntos del país, con especial intensidad en Chicago.

El 1° de mayo de 1886 se inició una huelga masiva en Chicago y otros importantes centros industriales de Estados Unidos. En esa ciudad, epicentro del conflicto, decenas de miles de obreros paralizaron sus actividades y se registraron masivas concentraciones en las calles, en el marco de un reclamo que se extendía a nivel nacional.

Las protestas continuaron durante los días siguientes en un clima de creciente tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

El punto de mayor gravedad se produjo el 4 de mayo, durante una concentración en la plaza Haymarket. La reunión ya estaba en proceso de disolución cuando la policía avanzó para dispersar a los manifestantes. En ese contexto, una bomba explotó contra las fuerzas de seguridad, lo que desató una violenta represión con disparos indiscriminados, provocando muertos y heridos tanto entre manifestantes como entre agentes.

Los "mártires" de Chicago

martires

El hecho derivó en detenciones masivas y en un proceso judicial altamente cuestionado contra dirigentes sindicales y anarquistas. Ocho personas fueron acusadas de conspiración: August Spies, Albert Parsons, Adolph Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Neebe.

Finalmente, Spies, Parsons, Fischer y Engel fueron ejecutados en la horca, mientras que Lingg se suicidó en prisión antes de la ejecución. En tanto, Schwab, Fielden y Neebe recibieron distintas penas de prisión, aunque con el paso del tiempo fueron indultados. El juicio fue posteriormente señalado por sus irregularidades y la falta de pruebas concluyentes.

A partir de estos acontecimientos, el movimiento obrero internacional adoptó el 1° de mayo como jornada de conmemoración. En 1889, la Segunda Internacional Socialista estableció oficialmente la fecha como el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los llamados Mártires de Chicago y como símbolo de la lucha por mejores condiciones laborales.

El origen de la fecha quedó así asociado a uno de los episodios más emblemáticos de la historia del movimiento obrero moderno, que marcó un punto de inflexión en la organización sindical y en la consolidación de derechos laborales que luego se extendieron a nivel global.

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