Un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y quedó detenido. 

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Favaloro, donde murió producto de un disparo que ingresó entre las costillas. Hasta el momento, no pudo ser identificada, al igual que el cómplice que huyó tras el ataque.

El hecho se conoció luego de que vecinos alertaran al 911 por una seguidilla de detonaciones en la esquina de Da Vinci y Montgolfier. Al llegar, los efectivos encontraron una moto abandonada en la escena, lo que reforzó la hipótesis de un intento de robo.

LEKMLPMOCFF33HPM55J3UZQUTI El policía detenido.

Qué declaró el policía detenido

Según fuentes del caso, el propio Camejo se presentó voluntariamente en una comisaría, vestido de civil. Allí declaró que fue interceptado por dos personas y que, ante la situación, extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y abrió fuego. También aseguró que uno de los sospechosos realizó un gesto intimidante con un arma, que luego se comprobó que era de plástico.

Sin embargo, para la Justicia la reacción habría sido desproporcionada. Los investigadores detectaron al menos diez vainas servidas en el lugar, lo que indica que el policía habría disparado reiteradas veces.

El fiscal Arribas analiza ahora las imágenes, los peritajes balísticos y el testimonio del imputado para determinar si se trató de un caso de legítima defensa o de un uso excesivo de la fuerza, en un hecho que vuelve a poner el foco sobre el accionar policial en situaciones de riesgo.