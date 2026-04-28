Netflix estrena la nueva película de Damián Szifron protagonizada por Leonardo Sbaraglia

De qué trata "El sobrino", la nueva película de Damián Szifron

La historia de El sobrino gira en torno a un pianista de renombre internacional que atraviesa el mejor momento de su carrera. Todo cambia cuando descubre que su sobrino, un niño de apenas nueve años, posee un talento musical extraordinario que podría superarlo.

Este punto de partida abre un abanico de tensiones emocionales. El relato no solo explora la competencia artística, sino también los vínculos familiares, el ego, la admiración y el miedo a ser reemplazado.

La película se sumerge en el universo de la música clásica, un ambiente exigente donde la perfección es norma y el reconocimiento es efímero. En ese contexto, Szifron construyó una narrativa dinámica, con desplazamientos constantes entre ciudades y escenarios.

Multipremiado. Damian Szifron, director de "Relatos salvajes".

El elenco de "El sobrino" con Leonardo Sbaraglia

Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Luisana Lopilato y Valeria Lois, con la presentación de Luan Adler Fuks, y las participaciones especiales de Vincent Macaigne y el legendario Franco Nero.

Ficha técnica de "El sobrino"

Dirección : Damián Szifron

: Damián Szifron Guion : Damián Szifron

: Damián Szifron Colaboración autoral : Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob

: Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob Productores : Hugo Sigman, Matías Mosteirin y Leticia Cristi

: Hugo Sigman, Matías Mosteirin y Leticia Cristi Director de fotografía : Julián Apezteguía

: Julián Apezteguía Diseño de producción : Clara Notari

: Clara Notari Vestuario : Julio Suárez

: Julio Suárez Asesoramiento musical: Horacio Lavandera, Antonio Formaro y Lito Vitale

Luisana Lopilato confirmó que filmará una nueva película con Damián Szifron

El regreso de Damián Szifron

En palabras de Damián Szifron: “Empezar un rodaje es una experiencia intensa. Marca el punto en que un importante caudal de ideas visuales y narrativas, largamente conversadas con equipos de artistas y colaboradores, cruzan el umbral de la imaginación y comienzan a transformarse en imágenes y sonidos concretos. Se trata de un proceso de materialización fascinante que se parece a la magia, pero que con frecuencia se produce bajo condiciones de mucha presión, porque hacer cine es caro y riesgoso. El desafío es mantenerse creativo y sensible en ese contexto, y encontrar aliados que comprendan y potencien la tarea".

"Desde que tengo memoria, las películas que más me impactaron habitan en la intersección entre arte e industria. Hoy, esa intersección es cada vez más delgada, por eso considero un privilegio el apoyo contundente de Netflix, principal productor de contenido a nivel global, y de K&S —a esta altura, parte de mi familia—, a la hora de contar esta historia", agregó Szifron.

"Leo está en un momento actoral increíble: lúcido, profundo, maduro y vital, y me entusiasman especialmente la reconexión con mi adorada Rita, el encuentro con Luisana y Valeria, el descubrimiento de un actor tan joven y singular como Luan, y la oportunidad de colaborar con Franco Nero, ídolo máximo de mi infancia. Nueva película. Nueva aventura. Allá vamos”, destacó el director.

Una producción con sello internacional

La película está producida por K&S Films, una compañía con amplia experiencia en proyectos de alcance internacional. Los productores confirmados son:

Hugo Sigman

Matías Mosteirin

Leticia Cristi

El respaldo de Netflix y la trayectoria de K&S Films aseguran una producción de alto nivel técnico y artístico. Además, el rodaje en múltiples ciudades refuerza la escala global del proyecto.