Porsche presenta un nuevo Art Car

Su llamativo exterior, pintado en un estilo de bloques de color, fue una de las piezas más llamativas del festival South by Southwest de Austin (Texas), celebrado en marzo.

Ahora, Porsche muestra por primera vez el interior de ese art car, donde el alegre patrón de colores continúa con el Azul Nash, el Durazno Sean, el Morado Loretta y el Verde Ashley. El corcho en el tablero, el volante y la consola central crea un contraste visual, mientras que la pana añade otro rasgo distintivo.

El revestimiento del techo, el centro de los asientos y los parasoles están tapizados con este material en color Beis Atacama. Este estricto vegano quiso que el habitáculo no tuviera cuero, una opción que también puede elegir cualquier cliente de un Taycan.

El propio Wotherspoon presentó esta obra a través del canal de Porsche en Instagram, donde también participó en una sesión de preguntas y respuestas en directo.

"Desde el psicodélico 356 de Janis Joplin, en la década de 1960, hasta el 911 RSR de 2019, diseñado por Richard Philips, la lista de icónicos art cars de Porsche es ya larga", dijo Robert Ader, Director de Marketing de Porsche AG. "Estas obras son muy valiosas para Porsche. El trabajo de diseño creativo con artistas nos inspira y nos motiva a seguir desarrollando la marca sin cambiar su esencia".

"La creatividad se nutre de la interacción", dijo Michael Mauer, Director de Diseño de Porsche. "Como diseñador, es importante cuestionarlo todo y aspirar siempre a considerar las ideas bajo una nueva luz. Trabajar con jóvenes creadores como Sean nos ayuda a obtener nuevos impulsos en áreas muy diferentes del producto".

"Cuando miro algo, estudio cómo puedo cambiarlo y elevarlo a un nuevo nivel", dijo Sean Wotherspoon. "Estas preguntas son mi reto personal. No importa si estoy trabajando en el diseño de una zapatilla deportiva o de un auto, en temas de sostenibilidad o en un nuevo material. La búsqueda de la innovación me impulsa y desde el principio me fascinaron los materiales inusuales con los que trabajan los diseñadores de Porsche en Weissach. Nos inspiramos una y otra vez a lo largo del proyecto y, finalmente, creamos un tipo de estilo completamente nuevo para un vehículo".

Sobre la creación de esta obra

Un equipo de marketing de Porsche puso en marcha esta colaboración. Como expertos en comunicación, reunieron a Wotherspoon con los diseñadores de Porsche Style y trabajaron con él para organizar el estreno mundial del auto en Instagram. Wotherspoon visitó varias veces el estudio de diseño de Porsche en Weissach.

También supervisó personalmente el proceso de creación de la obra, tanto durante la fabricación como en la fase de acabado.

Al principio, utilizaron la tecnología de realidad virtual para examinar y considerar muchas de las opciones de color exterior para el auto. “Inspirado por una visita al Museo Porsche, Sean tuvo la idea de los elementos circulares en las puertas”, dijo Volker Müller, Director de Color y Acabado de Porsche Style. “Su idea recuerda a los números sobre un fondo redondo, característicos de los autos de carreras clásicos. Al mismo tiempo, este color invertido rompe la gran superficie”.

Para asegurarse de que los colores eran exactamente los que quería, Wotherspoon envió a Porsche los códigos de referencia Pantone correspondientes.

Los especialistas utilizaron el banco de mezclas del taller de pintura para recrearlos y, a continuación, los aplicaron a lo que se conoce como ‘ranas de pintura’, objetos con superficie de curvas complejas con los que el creador de zapatillas pudo evaluar profesionalmente las tonalidades bajo diferentes condiciones. La sala de iluminación del Porsche Design Studio puede cambiar entre luz natural y luz artificial con solo pulsar un botón.

Los inusuales nombres de los colores tienen un trasfondo personal. “Después de explicarle la importancia de tener nombres únicos, Sean bautizó las pinturas con nombres de miembros de su familia”, señala Volker Müller. Así surgieron el Azul Nash, el Durazno Sean, el Morado Loretta y el Verde Ashley.

La idea es que el interior continúe el concepto exterior de áreas de color. Wotherspoon quería la pana y el corcho, materiales que también aplica a su ropa de calle. La pana tiene una larga tradición en el fabricante de vehículos deportivos, ya que este tejido suave y acanalado vistió el centro de los asientos del Porsche 356 desde 1952.

En el nuevo art car, fue implementado con el color Beis Atacama que Porsche utilizó en el 911 Targa 4S Heritage Edition de 2020. “Trabajar con corcho, sin embargo, presentaba una serie de desafíos para nuestros especialistas en acabado”, dijo Müller. Al final, el material laminado, dispensado en rollos, tuvo que ajustarse a formas tan complejas como la del tablero.

El programa Sonderwunsch permite una personalización aún mayor

El Taycan 4 Cross Turismo diseñado por Wotherspoon fue completado con elementos de Porsche Exclusive Manufaktur. Entre ellos se encuentran las llantas de 21 pulgadas Cross Turismo Design y la cubierta del limpiaparabrisas trasero, ambas pintadas en Negro de alto brillo, igual que la banda de luces con las letras de Porsche. Los clientes pueden realizar proyectos semejantes dentro del programa Sonderwunsch de Porsche Exclusive Manufaktur, una reinterpretación del legendario servicio del mismo nombre de finales de la década de 1970 lanzada en 2021. Un ejemplo es el uso de la opción Paint to Sample Plus para poder ofrecer en el futuro los cuatro colores exteriores de Wotherspoon.

Sobre el Taycan Cross Turismo

El Taycan Cross Turismo posee todos los puntos fuertes del Taycan, entre ellos una elevada potencia y una gran autonomía, y los combina con las cualidades offroad de un chasís de alta tecnología. A esto se añade un mayor espacio para la cabeza de los pasajeros en los asientos traseros y una capacidad máxima del baúl superior a 1200 litros. Además de tracción total de serie, tiene suspensión neumática con ajuste de altura.

Entre sus elementos de diseño distintivos destacan las protecciones en los guardabarros, una sección inferior específica en las partes frontal y trasera o los estribos laterales.

Sobre Sean Wotherspoon

Sean Wotherspoon se dio a conocer con la zapatilla Nike Air Max 97/1 que creó en 2018. Aparte del diseño, lo inusual fue el uso de la pana como material superior, y esto se ha convertido en el rasgo distintivo de Wotherspoon. Lleva trabajando con Adidas desde 2020.

En 2013 abrió la primera Round Two Store en Estados Unidos, una tienda vintage de ropa urbana y zapatillas deportivas.

El diseñador e influencer también ha colaborado con Porsche en ‘The Art of Drive’. Este programa interactivo de formación online invita a figuras destacadas a compartir cómo cumplieron sus sueños e inspiraron con ellos a otras personas, a través de una serie de cortometrajes, artículos, entrevistas y eventos digitales.