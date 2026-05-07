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Nominación oculta en Gran Hermano: quiénes son los seis participantes que quedaron en placa

Gran Hermano Generación Dorada vivió una gala intensa que dejó una nominación oculta y a todos sus participantes en tensión.

7 may 2026, 00:30
gh nominados
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Este miércoles, la casa de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) volvió a vivir una jornada cargada de tensión con una nueva placa de nominados. Los participantes tuvieron que enfrentarse otra vez a la temida placa negativa, aunque esta vez con una particularidad: la nominación fue oculta. Es decir, los jugadores desconocen quiénes quedaron en riesgo.

La gran protagonista de la semana fue Titi, quien se consagró como líder y supo aprovechar los beneficios que le otorga ese rol. Con su decisión, dejó sin la posibilidad de nominar a Emanuel y Cinzia, y al mismo tiempo le dio mayor capacidd de voto a Lolo y Manuel.

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Las nominaciones se desarrollaron con intensidad. Pincoya votó a Daniela (2) y Tamara (1), mientras que Zilli apuntó contra Luana (2) y Tamara (1). En el caso de Danelik, sus votos fueron anulados por Nazareno -el último eliminado- aunque originalmente habían sido para Tamara (2) y Juanicar (1). Daniela se inclinó por Emanuel (2) y Cinzia (1), y Lolo repartió sus votos entre Emanuel (3), Danelik (2) y Cinzia (1).

Luana, por su parte, votó a Danelik (2) y Daniela (1). Eduardo se decidió por Zunino (2) y Danelik (1). Manuel fue más contundente y dio sus votos a Danelik (3), Cinzia (2) y Luana (1). Tamara optó por Zunino (2) y Luana (1). A esto se sumaron los votos de Zunino, cuya espontánea fue invalidada, pero originalmente había apuntado a Yipio (3) y Titi (2). Grecia eligió a Emanuel (2) y Danelik (1), Juanicar se inclinó por Danelik (2) y Cinzia (1), y finalmente Titi votó a Emanuel (2) y Cinzia (1).

Tras el recuento, los nombres que quedaron en la placa fueron Luana, Emanuel, Cinzia, Danelik, Zunino y Daniela. Una placa que promete una semana cargada de nervios y estrategias, con el público teniendo la última palabra sobre quién continuará en la competencia y quién deberá despedirse de la casa más famosa del país.

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Por qué Yipio abandonó la casa de Gran Hermano

La gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) arrancó con un momento inesperado: el Big convocó a Yipio al confesionario para darle una noticia delicada. Con tono sereno, el dueño de la casa le transmitió lo que estaba ocurriendo fuera del juego.

"Nos habló tu pareja y nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías esto antes de ingresar a la casa", comenzó diciendo, procurando no preocupar a la jugadora.

El mensaje se completó con una aclaración tranquilizadora: "Él me manifiesta que quiere que salgas de la casa para que puedas atender estos inconvenientes. No es nada grave, eso te lo firmo, ¿sí?".

Con firmeza y empatía, el Big añadió: "Pero te pido que estés tranquila, yo estoy obligado como corresponde en estas circunstancias a transmitirte lo que está pasando. Pero dicho esto, Yipio, si bien es tu pareja quien solicita, digamos, tu presencia afuera, la decisión de abandonar la casa queda en tus manos".

La reacción de Yipio fue inmediata y cargada de sentimientos: "Sí, porque no no tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad. Y no tengo más familia para hacerse cargo de ella".

El Big, comprendiendo la situación, le preguntó con respeto: "¿Decidís irte?". Yipio, con el corazón en la mano, respondió entre lágrimas: "Sí, con todo el dolor del mundo, pero sí".

Antes de cerrar el momento, el Big buscó transmitir calma: "Tranquila. Va a estar todo bien". Conmovida, Yipio agradeció la experiencia antes de retirarse del confesionario: "Muchas gracias por todo, en serio, tremenda oportunidad".

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