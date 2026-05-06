El desconsuelo de los participantes de Gran Hermano tras la salida de Yipio: "¿Me estás jodiendo?"

Luego de la inesperada salida de Yipio de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por un delicado problema de salud que atraviesa su madre, el desconsuelo se apoderó por completo de los jugadores y no tardaron en exteriorizarlo.
Yipio abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada y la tristeza invadió por completo a los participantes, que rápidamente quebraron en llanto tras su salida.
Este 6 de mayo, en ese contexto de profunda tristeza, la participante uruguaya decidió abandonar el reality tras recibir la noticia en el confesionario y, apenas volvió a atravesar la puerta para despedirse de sus compañeros, el clima dentro de la casa cambió por completo. Manuel fue el primero en exponer su dolor, quebrado, abatido, desgarrado.
"¿Qué pasó?", preguntó, todavía afectado por la reciente pérdida de Ámbar, su perrita, mientras intentaba entender la situación. "Me voy", anunció Yipio, dejando en shock a sus compañeros.
Sin poder creer lo que estaba escuchando, Ibero la miró a la cara e insistió: "No, dale...". "Me tengo que ir porque mi mamá me necesita, está enferma", explicó Pintos, completamente movilizado por el duro momento familiar que atraviesa. Aun así, el participante y amigo seguía incrédulo ante la noticia: " Me estás jodiendo, ¿en serio?".
Tras detallar lo que ocurría, la situación escaló rápidamente e inmediatamente todos a su alrededor se quebraron, al tiempo que le brindaban fuerzas para poder sobrellevar este difícil momento familiar.
Ni bien comenzó la gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el Big llamó a Yipio al confesionario para darle una delicada noticia. Con calma y serenidad, el dueño de la casa le transmitió lo que estaba ocurriendo fuera del juego.
"Nos habló tu pareja y nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías esto antes de ingresar a la casa", comenzó diciendo, procurando no preocupar a la jugadora.
El mensaje continuó con una aclaración tranquilizadora: "Él me manifiesta que quiere que salgas de la casa para que puedas atender estos inconvenientes. No es nada grave, eso te lo firmo, ¿sí?".
Con tono firme pero empático, el Big agregó: "Pero te pido que estés tranquila, yo estoy obligado como corresponde en estas circunstancias a transmitirte lo que está pasando. Pero dicho esto, Yipio, si bien es tu pareja quien solicita, digamos, tu presencia afuera, la decisión de abandonar la casa queda en tus manos".
La respuesta de Yipio fue inmediata y cargada de emoción: "Sí, porque no no tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad. Y no tengo más familia para hacerse cargo de ella".
El duseño de la casa, entendiendo la situación, le preguntó con respeto: "¿Decidís irte?". Yipio, con el corazón en la mano, respondió entre lágrimas: "Sí, con todo el dolor del mundo, pero sí".
Antes de cerrar el momento, el Big buscó transmitir calma: "Tranquila. Va a estar todo bien". Conmovida, antes de salir del confesionario, la jugadora uruguaya agradeció la experiencia: "Muchas gracias por todo, en serio, tremenda oportunidad".