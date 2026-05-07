Racing perdió con Botafogo y quedó al borde de la eliminación en la Copa Sudamericana: qué necesita para clasificar

Sin embargo, cuando parecía que la Academia dominaba el partido, apareció Danilo para sellar el 2-1 con un remate bajo que Cambeses no pudo controlar. Sobre el cierre, el arquero fue expulsado y Santiago Sosa terminó ocupando el arco tras quedarse Racing sin cambios.

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Copa Sudamericana: qué necesita Racing para clasificar

Con esta derrota, Racing Club quedó tercero con cuatro puntos, detrás de Botafogo, que lidera con 10, y de Caracas FC, que suma ocho unidades.

La Academia ya no depende de sí misma para avanzar. Primero deberá vencer a Caracas en Avellaneda y luego cerrar la fase de grupos con un triunfo frente a Independiente Petrolero. Además, necesitará que el equipo venezolano no le gane a Botafogo en la última fecha.

El momento futbolístico del equipo de Avellaneda es complejo. En el torneo local, Racing logró clasificarse de manera agónica a los octavos de final del Apertura y ahora deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata como visitante.