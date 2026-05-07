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Racing perdió con Botafogo y quedó al borde de la eliminación en la Copa Sudamericana: qué necesita para clasificar

La Academia cayó 2-1 en Río de Janeiro y ya no depende de sí misma para avanzar de ronda. El equipo de Gustavo Costas quedó tercero en el Grupo E.

Racing perdió con Botafogo y quedó al borde de la eliminación en la Copa Sudamericana.

Racing perdió con Botafogo y quedó al borde de la eliminación en la Copa Sudamericana.

Racing Club perdió 2-1 ante Botafogo en el Estadio Olímpico Nilton Santos por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026 y quedó al borde de la eliminación.

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El equipo dirigido por Gustavo Costas volvió a cometer errores defensivos y ya no tiene chances de terminar como líder de la zona. Ahora deberá ganar sus dos partidos restantes y esperar otros resultados para soñar con la clasificación.

Un gol en contra y otro error condenaron a la Academia

El conjunto brasileño abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo tras una salida fallida de Racing. Marco Di Césare terminó empujando la pelota contra su propio arco luego de una mala coordinación con el arquero Facundo Cambeses.

La reacción llegó rápido en el complemento. A los tres minutos, Adrián Martínez conectó de cabeza un centro de Gabriel Rojas y marcó el empate parcial para Racing.

Sin embargo, cuando parecía que la Academia dominaba el partido, apareció Danilo para sellar el 2-1 con un remate bajo que Cambeses no pudo controlar. Sobre el cierre, el arquero fue expulsado y Santiago Sosa terminó ocupando el arco tras quedarse Racing sin cambios.

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Copa Sudamericana: qué necesita Racing para clasificar

Con esta derrota, Racing Club quedó tercero con cuatro puntos, detrás de Botafogo, que lidera con 10, y de Caracas FC, que suma ocho unidades.

La Academia ya no depende de sí misma para avanzar. Primero deberá vencer a Caracas en Avellaneda y luego cerrar la fase de grupos con un triunfo frente a Independiente Petrolero. Además, necesitará que el equipo venezolano no le gane a Botafogo en la última fecha.

El momento futbolístico del equipo de Avellaneda es complejo. En el torneo local, Racing logró clasificarse de manera agónica a los octavos de final del Apertura y ahora deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata como visitante.

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