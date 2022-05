Renault Scénic Vision: Cambiemos los coches

Único, singular, plural: un concept-car innovador

Renault escribe un nuevo capítulo de su historia con un concept-car innovador, tanto precursor como visionario. Su aspecto exterior anticipa el vehículo familiar del futuro, 100 % eléctrico, de la gama Renault.

En el interior y en el sentido tecnológico, este automóvil invita a viajar a otra época, a un futuro en que las tecnologías e innovaciones estarán al servicio de un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las personas.

« Todos nuestros compromisos corporativos no son suficientes si no los aplicamos a nuestros vehículos. Por eso he pedido a los equipos de Renault que diseñen el primer concept-car que encarna plenamente nuestra nueva estrategia ESG y sus tres pilares: medio ambiente, seguridad e inclusión. Lo hemos llamado Scénic Vision. Scénic, como nuestro icónico "coche para vivir", y Vision porque corresponde a las nuevas expectativas de la gente. » declara Luca de Meo, CEO de Renault Group y de la marca Renault.

El concept-car Scénic Vision dibuja una nueva trayectoria de la movilidad, más sostenible, segura e inclusiva al mismo tiempo. De manera visionaria y exploratoria, materializa las perspectivas tecnológicas más avanzadas en materia de descarbonización y refleja los tres pilares de la estrategia de desarrollo sostenible de Renault Group: medio ambiente, seguridad e inclusión.

• El diseño ecológico de Renault Scénic Vision y sus innovaciones en materia de economía circular, incluyendo más del 70 % de materiales reciclados (varios circuitos cerrados) y con un 95% de materiales reciclables, contribuyen de forma directa a preservar los recursos.

• Su motor híbrido, alimentado por electricidad e hidrógeno a la vez, pretende reducir el tiempo de parada destinado a la recarga energética, disminuyendo también su huella de carbono, incluida la de la batería. El concept-car registra cero emisiones en su fabricación y en el escape, y reduce en un 75 % su huella de carbono con respecto a un vehículo eléctrico convencional.

• Las tecnologías integradas ofrecen una seguridad reforzada para el conductor y los pasajeros, permitiendo reducir la cifra de accidentes hasta en un 70 %. Este concept-car refleja también la voluntad de los equipos de crear un automóvil único, adaptado a todos situando la accesibilidad en el centro de su concepción.

« El concept-car Scénic Vision encarna la transformación de Renaulution hacia una empresa más ecológica y tecnológica, centrada en los datos, la energía y los servicios. Abarca los retos del clima, la conservación de los recursos, la salud y seguridad de los usuarios y la accesibilidad. Abre un nuevo capítulo en el desarrollo de nuestros vehículos, pensado desde el diseño hasta el final de su vida útil, de forma ecosistémica. Además de ser un objeto de diseño, es una serie de objetivos que el Grupo se ha fijado y que se irán introduciendo progresivamente en las próximas generaciones de vehículos. » declara Cléa Martinet, Directora de Desarrollo Sostenible de Renault Group.

Un diseño que prepara el terreno para nuevas perspectivas

El concept-car Renault Scénic Vision, materialización de Renaulution y reflejo de la Nouvelle Vague de la marca Renault, es fruto de un ejercicio minucioso de diseño y decisiones estéticas. Su diseño anticipa perspectivas futuras para la gama de vehículos Renault. El exterior muestra las formas y el estilo de un nuevo modelo familiar, que se comercializará en 2024.

Su diseño interior es un estudio prospectivo de los futuros habitáculos de Renault.

Su motor híbrido, alimentado por electricidad e hidrógeno al mismo tiempo, refleja la voluntad de Renault de encontrar respuestas a todos los usos y forma parte de una visión de futuro que va más allá de 2030. Este diseño prepara el terreno para nuevas perspectivas, la perspectiva de un mundo en que los vehículos y los humanos converjan hacia los mismos valores de una movilidad más sostenible.

« Scénic Vision representa un nuevo capítulo en la historia de Renault Group y de la marca. El concepto adelanta el diseño exterior del nuevo modelo Scénic 100% eléctrico para 2024 y el nuevo lenguaje de diseño de Renault. El diseño interior es un estudio prospectivo de los futuros interiores de Renault. Scénic Vision ofrece una serie de tecnologías e innovaciones para una movilidad más sostenible. » declara Gilles Vidal, Director de Diseño de Renault

Renault & Jean-Michel Jarre

" Jean-Michel Jarre es un pionero de la música electrónica. Es un artista innovador, disruptivo y popular... todas ellas cualidades que le unen a la marca Renault." ha declarado Luca de Meo, CEO de Renault Group y de la marca Renault.

Jean-Michel Jarre es un compositor, intérprete y productor discográfico francés. Procedente del mundo de la investigación electroacústica, ha dado a la música electrónica una dimensión popular. Jean-Michel Jarre es un artista y también un ingeniero, que ha vinculado constantemente la tecnología y la creación. Esto está muy cerca de la forma en que Renault siempre ha visto la innovación.

JMJ también está muy implicado en la protección del medio ambiente como embajador de la UNESCO desde 1993 (en los temas de medio ambiente y educación).

La colaboración con Jean-Michel Jarre comenzó en los primeros días del proyecto Scénic Vision, concretamente en el ámbito de la acústica y el procesamiento de señales.

El artista se unió al equipo de diseño para definir la firma sonora del concept-car, guiado por un enfoque de "menos es más" con un solo altavoz en cada puerta, complementado por el sistema llamado « soundbubble » de burbujas sonoras dentro de cada reposacabezas.

Scénic Vision marca el inicio de una estrecha colaboración con Jean-Michel Jarre. El artista será embajador de Renault y trabajará con los equipos en las futuras soluciones que se incluirán en la gama de vehículos de la marca.

Objetivo recursos

Concepción ecológica de circuitos cerrados

- El 70% de los materiales utilizados en el vehículo son reciclados y más del 95% del vehículo es reciclable, incluida la batería.

- El piso del vehículo se ha fabricado utilizando residuos de plástico provenientes de otras fuentes (botellas de leche, tubos de plástico, etc.). En todo el vehículo, el 30% del plástico es de origen biológico. Los accesorios del vehículo están hechos de carbono reciclado de la industria aeronáutica.

- Los circuitos cerrados se utilizan en materiales estratégicos como el platino, el cobre, el aluminio y el acero, así como en los elementos que componen la química de las baterías.

- Los neumáticos proceden de un fabricante miembro de la GNSPR comprometido con la responsabilidad medioambiental y los derechos humanos.

- Se abandona el uso del cuero y se sustituye por poliéster 100% reciclado con bajas emisiones de carbono.

- El depósito de la pila de combustible está fabricado con fibra de carbono procedente de residuos de papel reciclado.

Mejor calidad del aire

- Un filtro de aire situado en la puerta del conductor mejora la calidad del aire en el interior del vehículo al filtrar el aire exterior.

- En el exterior: los pigmentos negros de la pintura proceden del tratamiento de las partículas captadas en la atmósfera; una pintura sin pigmentos sintéticos, que contribuye a mejorar la calidad del aire.

Objetivo climático

Lo mejor del eléctrico y del hidrógeno

- Tecnología H2-Tech: un vehículo híbrido, a la vez eléctrico y de hidrógeno, equipado con una pila de combustible de 16 kW. El sistema H2-Tech se basa en la tecnología de extensión de autonomía, que permite que una batería sea dos veces más ligera que antes para la misma autonomía, contribuyendo así a la descarbonización más allá de la electrificación del vehículo. Aunque esta solución es una visión para un vehículo de pasajeros, Renault Group con Hyvia (empresa conjunta con Plug Power) ya ofrece soluciones de H2 para vehículos comerciales ligeros.

- A partir de 2030, cuando la red de estaciones de servicio de hidrógeno sea lo suficientemente densa, será posible conducir hasta 800 km - o, por ejemplo, 750 km de Valladolid a Málaga - sin tener que parar para recargar la batería. Sólo será necesaria una parada de cinco minutos para llenar el depósito de hidrógeno.

- Como continuación de las asociaciones ya establecidas, este vehículo tiene una huella de carbono un 75% menor que la de un vehículo eléctrico como Megane E-TECH 100% eléctrico. Aspira a una descarbonización de las baterías de hasta el 60% con respecto a una batería equivalente gracias al uso circuitos cerrados y al abastecimiento de mineral con bajas emisiones de carbono, así como al uso de energía con bajas emisiones de carbono para ensamblar y producir la batería.

Objetivo cuidar de los pasajeros

Seguridad

Transparencia y plena visibilidad

- Un sistema de cámaras integrado en la parte delantera del vehículo amplía el campo de visión del conductor en un 24% al transmitir el entorno inmediato a una pantalla. De este modo, el parabrisas se amplía en 180° para ofrecer una visibilidad completa y tranquilizadora, y el capó parece transparente.

Nueva generación de seguridad y salud conectada: Safety Coach

- Una interfaz de evaluación de riesgos ayuda a anticiparse a las situaciones de estrés. Compensa la posible falta de atención del conductor y ofrece consejos personalizados para mejorar continuamente los hábitos de conducción. Esta interfaz también proporciona consejos de salud personalizados al conductor a través del análisis de los datos recogidos por las cámaras y los sensores conectados colocados en la cabina (ritmo cardíaco, fatiga, etc.).

Inclusividad

Un vehículo que se adapta a sus pasajeros

- Un sistema de reconocimiento facial abre la puerta y ajusta los parámetros del vehículo según el perfil del conductor. Este sistema también ofrece la posibilidad de adaptar las condiciones de conducción a una posible discapacidad.

Un espacio sonoro ultrapersonalizado e inclusivo

- Cada asiento está equipado con micrófonos y altavoces para proporcionar su propio entorno sonoro (radio, conducción asistida por voz) manteniendo una comunicación óptima a bordo. La transmisión de la voz de los pasajeros y del conductor, y si es necesario la amplificación de sus voces, facilita la comunicación entre los ocupantes del vehículo, especialmente si hay un usuario con problemas de audición a bordo.

Mayor accesibilidad

- La ausencia de pilares entre las puertas y el suelo plano facilita el acceso a las personas con movilidad reducida.

Ficha técnica

Longitud: 4.490 mm

Ancho: 1.900 mm

Altura: 1.590 mm

Batalla: 2.835 mm

Llantas: 21 pulgadas

Neumáticos: 235/45 R21

Peso: 1.700 kg

Energía: híbrida eléctrica-hidrógeno

Motor: eléctrico síncrono de 160 kW y rotor bobinado

Pila de combustible: 16 kW

Batería: 40 kWh