Volkswagen renueva su presencia en el mejor polo del mundo

En los últimos tiempos Volkswagen realizó en la Argentina una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares para producir el Taos en nuestro país, aumentar la producción de sus cajas de velocidades en Córdoba y la creación de su nuevo Centro de Logística en Fátima, en Pilar.

Además, hace poco lograron la producción de 15 millones de cajas de velocidades en su planta de la provincia de Córdoba.

Martín Massimino, Director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina, sostuvo: “Para Volkswagen es un orgullo continuar asociados a un deporte que nos representa, y tener la posibilidad de ofrecerles a nuestros clientes un espacio exclusivo con las últimas novedades en materia de producto”.

Alineados con la estrategia global de la marca Way To Zero, la construcción del stand se realizó con elementos sustentables. Los jardines verticales utilizan agua de lluvia para su riego, y las placas que revisten gran parte de la estructura son de plástico reciclado.

También, en asociación con Siemens, se instalaron paneles solares para la obtención de energía verde, y el staff de atención al público utiliza la colección sustentable de Adidas.

Volkswagen comenzó su relación con el polo en el año 2013, y desde 2017 se encuentra vinculado con la Asociación Argentina de Polo, siendo Volkswagen Amarok su vehículo oficial. Diferentes versiones de la pick up estarán exhibidas en el Campo Argentino de Polo, lugar donde se lleva a cabo el torneo.

La competencia culminará el 11 de diciembre, fecha en la que se jugará la final.