Frankkaster, líder de 9Z Team: "Somos una empresa profesional de esports que culturaliza y construye imagen"

Frankkaster

9Z Team es uno de los mejores equipos argentinos de esports. Francisco Postiglione, alias Frankkaster, tiene 23 años y es su líder. Pero mejor que se presente y lo cuente él.

"Frankkaster nació hace tres años y medio, cuando comencé a stremear, a raíz de juntarme con Coscu. Me dijeron “'probá stremear”' porque yo era mod de la comunidad de Facebook y compartí mi primer stream ahí. Eran sesenta personas, la gente se cagó de risa y dije “bueno, es por acá. La estoy pasando bien”. Y así arrancó, como un personaje que jugaba al LOL, rompía los huevos y a medida que fue creciendo me lo fui tomando más en serio", cuenta el joven.

"En el Facebook no es todo color de rosa. Yo bajaba las aguas, banneaba al que había que bannear, hacía que se pidan perdón los pibes, cosa que los demás mod no hacían. Yo metía en conversación a los pibes para que se pidan perdón, porque no daba andar censurando a la gente. Está bueno que cada uno tenga su opinión, pero no está bueno que esas opiniones sean motivos de guerra", da a conocer.

¿Qué es 9Z Team? "Es mi bebé, mi vida, mi camino a seguir de acá a que me muera y que seguirán mis hijos y mis nietos. Lo veo como una empresa de contenido, y como un camino de llegada a los esports para los chicos. Somos una empresa profesional de esports que culturaliza, construye imagen y encaminar a los jugadores para que sean pro player", comenta.