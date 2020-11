Cuándo y en qué videojuegos apareció por primera vez la mujer en el gaming

La mujer en los videojuegos

En el segundo capítulo de e24sports, te contamos desde cuándo la mujer es protagonista virtual en los videojuegos. Par eso, tenemos que ir casi 40 años hacia atrás.

En 1958 se creó el primer videojuego de la historia, “Tennis for two” y recién 23 años después, en 1981, apareció una mujer en un videojuego: fue Lady Bug, una mujer insecto que huía de sus enemigos al mejor estilo Pac-Man. Fue justamente en ese año que se lanzó el videojuego más popular con un personaje femenino: Mrs Pac-Man. Tres años más tarde, en 1984, llega la primera protagonista femenina humana con el juego “Girl’s garden” y su protagonista llamada “Papri”, que debía recoger flores para seguir con su aventura de lograr conquistar a un niño. Un año después, se publicaba “Ninja Princess”, el primer juego de acción con una mujer como protagonista. Años después llegaron más referentes: Lara Croft en Tomb Raider y Ellie en The Last of Us.