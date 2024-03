Bitcoin: cómo se forma el precio de la criptomoneda más valiosa

Una de las demostraciones más indiscutibles desde el punto de vista económico es que Bitcoin superó a la plata en market cap, y ya es el octavo activo más importante del mundo luego del Oro y de las acciones de Microsoft, Apple, NVIDIA, Saudi Aramco, Amazon y Alphabet (Google).

Bitcoin en máximos históricos

En cuanto a las criptomonedas, BTC volvió a tocar máximos históricos en el precio, en una evidente señal de que la tendencia bullish del mercado cripto está tomando velocidad antes del halving. Y el Bitcoin puede pasar pronto la barrera de los 75 mil dólares, con lo que cualquier persona, empresa o Estado que haya comprado BTC alguna vez, estará por encima de su precio de compra.

Esto no significa que no haya grandes oportunidades de onboarding aún: los beneficios del ecosistema cripto pueden realmente ser para todos, sin restricciones, pero todavía la mayor parte de las personas no estuvieron expuestas nunca a las criptomonedas. Por eso, fue natural que mucha gente se alarmara cuando, luego de alcanzar un nuevo ATH cercano a los 74 mil dólares (el 14 de marzo), Bitcoin tuvo una caída hasta alrededor de los 62 mil (19 de marzo).

Por qué cambia el precio de Bitcoin

Bitcoin no es una criptomoneda con un precio fijado, por eso hay volatilidad. No existe una autoridad central en Bitcoin, ni hay empresas o gobiernos que determinen lo que pasa con la red ni con su criptomoneda, mucho menos cuánto cuesta un BTC. En esencia, Bitcoin es una red distribuida donde particulares pueden transferir valor. Por eso, su precio se forma sobre movimientos de oferta y demanda.

Uno de los datos macro a tener en cuenta es que esos precios siempre tienen dos parámetros que los regulan y contienen: que la única forma de emitir BTC es mediante la minería, y que esa minería generará un suministro tope de 21 millones de BTC. Por eso hablamos de que Bitcoin tiene una oferta limitada, de la cual el 93% del suministro ya se ha liberado.

Cuando una persona, una empresa o un Estado quiere comprar cierta cantidad, y hay otra persona, otra empresa u otro Estado que quiere vender, el precio en el que se ponen de acuerdo es el precio del BTC para esa operación. Las transacciones p2p, como ocurren sin ningún tipo de intermediario, directo entre dos particulares, no impactan lo que podría llamarse el "precio público" de Bitcoin, que es el que los exchanges, las plataformas y los medios de comunicación informan.

Ese precio público surge de un indicador que es el último punto de equilibrio de oferta y demanda, el precio al que se concretó el último par de órdenes de oferta y demanda en el exchange en cuestión. Muchas wallets, billeteras digitales cripto, se valen de la información de órdenes de compra y venta exitosas de sus propios exchanges para ponerle precio a las criptomonedas que venden en retail en la app.

Como podemos ver, hay muchas maneras de conseguir Bitcoins o Satoshis (los centavos de BTC). Las más sencillas incluyen tradear en exchanges, aunque también es posible negociar BTC entre pares, en ventas p2p en persona o a distancia; e incluso se pueden ganar participando de la minería.

Cada uno de esos modos tiene un "costo" distinto, y puede contener distintas comisiones.

La importancia del halving y los ETF

Respecto a la minería y los cambios de precio, pronto ocurrirá lo que se conoce como halving; una reducción a la mitad de la recompensa que se paga por bloque minado y, por lo tanto, la cantidad de nuevos BTC creados por día. Esta reducción se da cada cuatro años. Al comienzo, cada bloque generaba 50 nuevos BTC, luego 25, más tarde 12.5; y, actualmente, 6.25. A partir del próximo halving, serán 3.125 BTC.

Como ese incentivo es la única forma en la que se crean nuevos Bitcoins, el halving resulta clave para regular la emisión.

Esta caída en la recompensa minera trae un importante movimiento no solo porque se reduce la cantidad de nuevos BTC emitidos por día, sino sobre todo porque reduce la cantidad de BTC que salen a la venta cada día. No es solo una baja en la emisión, entonces, sino también un descenso en la oferta de BTC.

Es que muchos conglomerados y mineros independientes trabajan en la minería: es su fuente de ingresos, y venden los BTC que reciben como incentivo para reinvertir, pagar sus costos o tomar ganancias. Ahora, la cantidad que tendrán esos mineros se reducirá a la mitad también, lo que crea un shock en la oferta de nuevos Bitcoins en el mercado, más allá de la emisión.

Por otro lado, Estados Unidos aprobó a comienzos de enero los ETF spot de Bitcoin, una herramienta financiera que abre la posibilidad a que muchos fondos inviertan en BTC para ofrecer participaciones en esos fondos a particulares y empresas.

En resumen, más gente puede tener exposición a BTC y para ello los fondos oferentes de ETF deben efectivamente comprar BTC, lo que aumenta la demanda. En la actualidad, solo los ETF demandan por día unas 14 veces la cantidad de Bitcoin que se minan en el mismo periodo (o 28 veces los que se minarán post-halving), según reporta CoinShares.

En estas semanas, los ETF tuvieron días de nuevas operaciones que representan más de 13.500 BTC, lo que equivale a unas 14 o 15 veces la cantidad minada por día. Hace más de una década que la red Bitcoin procesa unos 150 bloques diarios en promedio, lo que genera entre 900 y 950 BTC nuevos por día, con los incentivos actuales a la minería. Luego del halving, la cifra bajará a entre 450 y 475.

Las correcciones como nuevas oportunidades

El "choque de placas tectónicas" entre ETF y halving vino a coronar una tendencia que comenzó durante 2023 (que BTC cerró con un alza de más del 150% en el año), cuando el espacio cripto recuperó la atención y volvió a ganar volumen. Y son las principales razones de que el precio de Bitcoin esté subiendo en comparación con los últimos meses de 2023.

Sin embargo, BTC puede y seguramente vaya a tener más caídas de precio, los llamados dips o correcciones de mercado que son importantes en la autorregulación del mercado cripto. Aclaro que estos descensos de precio no señalan un "problema" o un "mal momento" de Bitcoin, sino que son parte de una de sus características, como lo es la volatilidad.

Es lo que pasó con el significativo dip que hubo luego de que el Bitcoin volviera a máximos históricos. La cuestión es por qué pasa esto, y la respuesta es sencilla: si el precio del BTC tiene una bajada, es porque alguien acaba de vender sus bitcoins a un precio más bajo que el que aceptaba el mercado hasta recién.

Puede sonar confuso, pero funciona con esa espontaneidad: el de BTC siempre es un acuerdo de precios "en el momento". Una cuestión de oferta y demanda.

Algunos de estos dips pueden responder a la venta por debajo del precio de mercado por parte de un conglomerado concentrado de holders, como en el caso del dip del 5 de marzo, cuando una whale (una persona o grupo dedicado a la minería que poseía una cantidad muy grande de BTC desde 2010) liquidó su posición a un precio mucho menor al que tenía en ese momento el Bitcoin en exchanges.

Bitcoin tiene una historia siempre ascendente

En estos dips, el mercado reaccionó casi de inmediato, en cuestión de horas, y pronto se recuperó por encima de los 65 y 66 mil dólares. Esta rápida reacción responde a un sentimiento muy optimista y bullish en la comunidad, y a la solidez de un ecosistema que lleva una década y media de desarrollos, innovaciones y ventajas comprobadas.

Los movimientos de precio ocurren todo el tiempo porque el mercado funciona 24/7, aunque con distintas intensidades: a diario, incluso en los momentos de precios más estables, el precio puede moverse unas decenas, unos cientos o hasta unos miles de dólares hacia abajo, sin que eso atrofie la tendencia general alcista. Eso puede pasar en materia de segundos, tanto para arriba como hacia abajo. Aunque en los más de 15 años de historia de Bitcoin, la dirección general siempre ha sido ascendente, más allá de que hayamos tenido los largos "inviernos cripto" de varios bear markets.

Como sea, los mejores indicadores de lo bullish que está cripto hoy están en la rápida reacción del mercado y el crecimiento del market cap cripto durante todo 2023 y más aceleradamente en 2024, donde consiguió casi un 75% de alza en solo 10 semanas, hasta alcanzar su nuevo máximo histórico: el 1/1 había abierto a 42.280,24 USD y cerró el 14 de marzo a 73.750,07 USD.

Lo que tenemos por delante en materia de precios, entre la demanda creciente de los ETF y la oferta decreciente por el halving, será algo muy interesante de experimentar.

(*) El autor es CEO y cofundador de Ripio.