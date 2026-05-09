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Así fue el ansiado regreso de Mirtha Legrand a la TV tras su fuerte bronquitis: "Estoy..."

Mirtha Legrand regresó a la conducción de su histórico programa luego de enfrentar una fuerte bronquitis y contó con total sinceridad cómo se encuentra actualmente.

9 may 2026, 22:49
Así fue el ansiado regreso de Mirtha Legrand a la TV tras su fuerte bronquitis: Estoy...
Así fue el ansiado regreso de Mirtha Legrand a la TV tras su fuerte bronquitis: Estoy...

Así fue el ansiado regreso de Mirtha Legrand a la TV tras su fuerte bronquitis: "Estoy..."

Después de tanta espera y tras superar una fuerte bronquitis, finalmente este sábado 9 de mayo Mirtha Legrand volvió a ponerse al frente de su histórico programa de los sábados por la noche luego de tres fines de semana ausente en la que fue reemplazada por su nieta, Juana Viale y a quien le agradeció.

La Chiqui abrió La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) radiante y visiblemente emocionada por el regreso. Como ya es tradición en cada emisión, comenzó presentando el look elegido para la velada: en esta oportunidad lució un elegante vestido azul marino de terciopelo, acompañado por brillantes accesorios y el glamour que la caracteriza desde hace décadas.

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Apenas comenzó la emisión, Legrand se mostró visiblemente movilizada por el regreso y decidió hablar con total sinceridad sobre el delicado momento de salud que atravesó durante las últimas semanas y cómo se siente actualmente: “No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, pero estoy regularcita ”.

Le quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal. Tuve una bronquitis terrible, no pude ni hablar. Por eso hubo tres programas en los que no vine. Tomé antibióticos, de todo, agradeció públicamente a los médicos que la acompañaron durante el tratamiento y detalló lo difícil que fueron esos días.

Además, la conductora le dedicó unas palabras a su nieta:Le quiero agradecer a mi nieta Juana, que me reemplazó maravillosamente”.

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Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand

Luego de varias semanas de ausencia por una fuerte bronquitis que generó preocupación entre sus seguidores, Mirtha Legrand regresó a la conducción de su histórico programa por la pantalla de El Trece.

En su esperada reaparición al frente de La Noche de Mirtha Legrand, la conductora recibió una mesa cargada de figuras del espectáculo y la actuación. Uno de los invitados principales fue Mariano Martínez, quien atraviesa un nuevo desafío profesional como conductor de La Jaula de la Moda, ciclo que se emite de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine.

Además, también compartirán la noche junto a la Chiqui la reconocida Elena Roger, figura destacada del teatro musical argentino; la actriz y comediante Fer Metilli, integrante de Las Chicas de la Culpa; y el prestigioso actor Juan Leyrado.

Con una mesa diversa y prometedora, el regreso de Mirtha no solo representa la vuelta de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, sino también una noche especial marcada por la emoción, el reencuentro y las grandes conversaciones que caracterizan a su programa desde hace décadas.

Invitados Mirtha Legrand

     

 

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