Así fue el ansiado regreso de Mirtha Legrand a la TV tras su fuerte bronquitis: "Estoy..."

Además, la conductora le dedicó unas palabras a su nieta: “Le quiero agradecer a mi nieta Juana, que me reemplazó maravillosamente”.

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Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand

Luego de varias semanas de ausencia por una fuerte bronquitis que generó preocupación entre sus seguidores, Mirtha Legrand regresó a la conducción de su histórico programa por la pantalla de El Trece.

En su esperada reaparición al frente de La Noche de Mirtha Legrand, la conductora recibió una mesa cargada de figuras del espectáculo y la actuación. Uno de los invitados principales fue Mariano Martínez, quien atraviesa un nuevo desafío profesional como conductor de La Jaula de la Moda, ciclo que se emite de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine.

Además, también compartirán la noche junto a la Chiqui la reconocida Elena Roger, figura destacada del teatro musical argentino; la actriz y comediante Fer Metilli, integrante de Las Chicas de la Culpa; y el prestigioso actor Juan Leyrado.

Con una mesa diversa y prometedora, el regreso de Mirtha no solo representa la vuelta de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, sino también una noche especial marcada por la emoción, el reencuentro y las grandes conversaciones que caracterizan a su programa desde hace décadas.