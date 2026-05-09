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Vladimir Putin aseguró que la guerra en Ucrania "se acerca a su fin"

Además, insistió en mediar entre Irán, Estados Unidos e Israel y advirtió que una escalada en Medio Oriente perjudicaría a todos.

Putin dijo que “la guerra en Ucrania está llegando a su fin” y ofreció a Rusia como depósito del uranio iraní. (Foto: Reuters)

Putin dijo que “la guerra en Ucrania está llegando a su fin” y ofreció a Rusia como depósito del uranio iraní. (Foto: Reuters)

En medio de un clima cargado de tensión internacional, Vladimir Putin aseguró este sábado que la guerra en Ucrania “se acerca a su fin”, apenas un día después de que Estados Unidos confirmara el inicio de un alto el fuego de tres días entre las tropas rusas y ucranianas.

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Vladimir Putin en casa, todos los días. Su imagen está cada mes en el calendario ruso para 206 (Foto: A24.com)

El mandatario ruso realizó las declaraciones durante una conferencia de prensa en el Kremlin, luego de encabezar el tradicional desfile militar por el Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, uno de los eventos más emblemáticos para el nacionalismo ruso.

Durante su exposición, Putin sostuvo que Rusia continúa abierta al diálogo diplomático con Unión Europea y afirmó que Moscú “nunca rechazó las negociaciones” con el bloque continental.

En ese contexto, incluso mencionó la posibilidad de que el ex canciller alemán Gerhard Schröder participe como eventual interlocutor en futuras conversaciones.

Además, el líder del Kremlin aseguró que todavía espera una respuesta oficial de Ucrania a la propuesta impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump sobre un intercambio de prisioneros. “Estamos aguardando la respuesta de Ucrania a la iniciativa del presidente estadounidense. Lamentablemente, todavía no llegó”, expresó Putin ante periodistas rusos e internacionales.

Putin y Trump
La comunicaci&oacute;n entre Putin y Trump marca un posible punto de Putin ya hizo una propuesta similar en 2015. Foto: Archivo EFE &nbsp;

La comunicación entre Putin y Trump marca un posible punto de Putin ya hizo una propuesta similar en 2015. Foto: Archivo EFE

Rusia también busca mediar en la tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos

Otro de los temas centrales de la conferencia fue la creciente escalada en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Putin volvió a ofrecer a Rusia como mediador en el conflicto y reiteró una propuesta que Moscú impulsa desde hace tiempo: almacenar en territorio ruso el uranio enriquecido iraní para facilitar una salida diplomática a la crisis nuclear. “Nuestra oferta sigue vigente y creemos que es una buena alternativa”, afirmó el mandatario.

Según explicó, Teherán podría trasladar parte de su material nuclear a “un país amigo”, en referencia a Rusia, mientras avanzan las negociaciones internacionales.

El presidente ruso recordó además que Moscú ya había almacenado uranio iraní en 2015, durante la vigencia del acuerdo nuclear firmado entre Irán y las potencias occidentales.

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El presidente de Ucrania, Voldimir Zelenski. (Foto: AFP)

El presidente de Ucrania, Voldimir Zelenski. (Foto: AFP)

Putin habló sobre Armenia y advirtió por el riesgo de una escalada global

En otro tramo de la conferencia, Putin se refirió a la posibilidad de que Armenia avance hacia una mayor integración con la Unión Europea.

El jefe del Kremlin consideró que la decisión debería definirse mediante un referéndum popular para conocer la postura de la ciudadanía armenia. “Sería completamente lógico consultar a la población. A partir de esa decisión, nosotros también tomaremos nuestras determinaciones”, señaló.

Finalmente, Putin advirtió sobre el riesgo de que aumente la tensión internacional en varios frentes simultáneos. “Lo importante es reducir la tensión. Si el nivel de confrontación aumenta, todos terminarán perdiendo”, concluyó el presidente ruso.

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