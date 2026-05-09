La Justicia detectó movimientos de Manuel Adorni con criptomonedas y analiza su patrimonio digital

juez_lijo La causa la tramita el juzgado de Ariel Lijo.

La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal

La investigación tomó impulso hace poco más de un mes, cuando la Justicia ordenó levantar el secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Manuel Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina fue requerido para entregar un informe detallado sobre todos los productos financieros vinculados a los imputados desde enero de 2022.

El pedido incluye datos sobre cajas de seguridad, préstamos, plazos fijos, tarjetas y otros movimientos bancarios registrados a nombre de los involucrados.

adorni y su esposa La causa no solo investiga a Manuel Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti.

La lupa de Comodoro Py apunta al patrimonio del jefe de Gabinete

Ahora, la investigación busca cruzar la información bancaria tradicional con los movimientos detectados en el ecosistema Fintech y las plataformas de criptomonedas.

El objetivo de la Justicia es determinar si existe una diferencia significativa entre el patrimonio declarado oficialmente por Adorni y el nivel de gastos, ahorros y operaciones financieras detectadas durante la investigación.