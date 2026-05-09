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La Justicia detectó movimientos de Manuel Adorni con criptomonedas y analiza su patrimonio digital

Los primeros informes de plataformas virtuales que recibió el fiscal Gerardo Pollicita confirmaron las transacciones del jefe de Gabinete.

La Justicia detectó movimientos de Manuel Adorni con criptomonedas. 

La Justicia detectó movimientos de Manuel Adorni con criptomonedas. 

La investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La Justicia federal detectó movimientos vinculados a criptomonedas y activos digitales en los primeros reportes financieros incorporados al expediente.

Leé también Adorni dio una conferencia junto a Luis Caputo y Monteoliva, pero no respondió preguntas
photoNueva conferencia de Manuel Adorni, tras las declaraciones de Patricia Bullrich y la ratificación de Milei como su jefe de Gabinete. (Foto: Captura de TV)

La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, avanzó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita recibiera respuestas de distintas plataformas de criptomonedas y billeteras virtuales utilizadas para rastrear el patrimonio del funcionario.

Los informes preliminares habrían identificado operaciones con activos digitales, aunque hasta el momento los montos registrados serían inferiores a los movimientos de dinero en efectivo ya analizados dentro del expediente pero la justicia busca determinoar si se trata de una operatoria financiera más amplia.

Por ese motivo, la fiscalía evalúa avanzar con estudios técnicos de “trazabilidad” para reconstruir el recorrido completo de los fondos electrónicos y determinar el origen y destino final del dinero.

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La causa la tramita el juzgado de Ariel Lijo.

La causa la tramita el juzgado de Ariel Lijo.

La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal

La investigación tomó impulso hace poco más de un mes, cuando la Justicia ordenó levantar el secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Manuel Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina fue requerido para entregar un informe detallado sobre todos los productos financieros vinculados a los imputados desde enero de 2022.

El pedido incluye datos sobre cajas de seguridad, préstamos, plazos fijos, tarjetas y otros movimientos bancarios registrados a nombre de los involucrados.

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La causa no solo investiga a Manuel Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti.

La causa no solo investiga a Manuel Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti.

La lupa de Comodoro Py apunta al patrimonio del jefe de Gabinete

Ahora, la investigación busca cruzar la información bancaria tradicional con los movimientos detectados en el ecosistema Fintech y las plataformas de criptomonedas.

El objetivo de la Justicia es determinar si existe una diferencia significativa entre el patrimonio declarado oficialmente por Adorni y el nivel de gastos, ahorros y operaciones financieras detectadas durante la investigación.

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