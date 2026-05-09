Zunino y Luana protagonizaron un momento a puro roce en Gran Hermano: la reacción de la Bomba Tucumana

Toda esta situación, además, generó cierta incomodidad en Luana Fernández, quien hasta hacía poco mantenía una fuerte cercanía con el oriundo de Berazategui y también parecía interesada sentimentalmente en él. La tensión entre los tres comenzó a crecer con el correr de los días y terminó convirtiéndose en uno de los ejes más comentados de la convivencia dentro de la casa.

Sin embargo, en las últimas horas ocurrió una escena que terminó explotando en redes sociales y elevó todavía más el revuelo alrededor del supuesto triángulo amoroso. Todo sucedió durante una charla grupal junto a Yanina Zilli, Emanuel y Danelik. En medio de un clima relajado y entre risas, Gladys se acercó a Franco con intención de darle un beso en la mejilla, pero él giró el rostro y quedó muy cerca de su boca. Sin dudarlo, la cantante le tomó la cara con ambas manos y lo besó frente a todos.

La escena rápidamente se viralizó y generó opiniones divididas entre los seguidores del reality, especialmente por la diferencia de edad de 36 años entre ambos participantes. Mientras algunos lo tomaron como parte del juego y del show que se vive dentro de la casa, otros cuestionaron el acercamiento y el nivel de exposición que tomó la situación.

Días antes de que ocurriera el beso, Tyago Griffo, hijo de Gladys, ya había hablado públicamente sobre el vínculo entre ambos. En diálogo con el streaming Desenchufadas, deslizó que gran parte de la situación podría formar parte de una estrategia dentro del reality. "Yo creo que es parte del juego porque la escuché el primer día que llegó. Tuvo una conversación con él y dos de las chicas, Luana y Danelik, y lo pactaron: dijeron 'hagamos una novela como que las tres nos peleamos con él'", reveló.

Aun así, también reconoció que Franco alimentaba el coqueteo dentro de la casa. "Él también medio que le tira unos chispazos, le dice 'te comería la boca'". Finalmente, Tyago prefirió bajarle el tono a la polémica y dejó en claro cuál es su mayor preocupación respecto a la participación de su madre: " Lo único que espero es que se divierta y que no la pase mal por culpa de ese jugueteo".