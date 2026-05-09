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Zunino y Luana protagonizaron un momento a puro roce en Gran Hermano: la reacción de la Bomba Tucumana

Gladys La Bomba Tucumana reaccionó de una manera muy particular mientras Zunino y Luana bailaban durante la fiesta de Gran Hermano. Mirá el imperdible momento.

9 may 2026, 23:55
Zunino y Luana protagonizaron un momento a puro roce en Gran Hermano: la reacción de la Bomba Tucumana
Zunino y Luana protagonizaron un momento a puro roce en Gran Hermano: la reacción de la Bomba Tucumana

Zunino y Luana protagonizaron un momento a puro roce en Gran Hermano: la reacción de la Bomba Tucumana

El vínculo entre Franco Zunino y Luana Fernández comenzó a desgastarse lentamente dentro de la casa de Gran Hermano. Durante semanas fueron una de las duplas más cercanas del reality: compartían charlas, estrategias, momentos de intimidad y una química que no pasaba desapercibida ni para los participantes ni para el público, que rápidamente empezó a imaginar que entre ellos podía surgir algo más que una amistad.

Y, en cierto punto, eso terminó ocurriendo. Hubo acercamientos y situaciones que alimentaron todavía más los rumores de romance dentro de la casa. Pero con el paso de los días, la relación se fue enfriando. Las diferencias de convivencia, las tensiones del juego y algunos desencuentros personales terminaron alejándolos hasta dejarlos prácticamente casi en veredas opuestas. Ese distanciamiento se profundizó todavía más desde el ingreso de La Bomba Tucumana, que se entrometió en el vínculo que habían formado.

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Sin embrgo, en la tradicional fiesta de los sábados, ambos protagonizaron un acercamiento inesperado que rápidamente llamó la atención de toda la casa. Los jóvenes fueron elegidos como pareja para bailar frente a sus compañeros y, mientras compartían la pista, todas las miradas se posaron sobre ellos. Incluso Gladys siguió la escena muy de cerca, con gestos que dejaron entrever que la situación no parecía gustarle mucho.

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Cómo fue el beso de La Bomba Tucumana y Zunino en Gran Hermano

El vínculo entre Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desde el mismo momento en que la cantante ingresó a la casa. Entre bromas, miradas cómplices y constantes idas y vueltas, ambos fueron construyendo una relación que rápidamente despertó la atención de sus compañeros y también del público.

Toda esta situación, además, generó cierta incomodidad en Luana Fernández, quien hasta hacía poco mantenía una fuerte cercanía con el oriundo de Berazategui y también parecía interesada sentimentalmente en él. La tensión entre los tres comenzó a crecer con el correr de los días y terminó convirtiéndose en uno de los ejes más comentados de la convivencia dentro de la casa.

Sin embargo, en las últimas horas ocurrió una escena que terminó explotando en redes sociales y elevó todavía más el revuelo alrededor del supuesto triángulo amoroso. Todo sucedió durante una charla grupal junto a Yanina Zilli, Emanuel y Danelik. En medio de un clima relajado y entre risas, Gladys se acercó a Franco con intención de darle un beso en la mejilla, pero él giró el rostro y quedó muy cerca de su boca. Sin dudarlo, la cantante le tomó la cara con ambas manos y lo besó frente a todos.

La escena rápidamente se viralizó y generó opiniones divididas entre los seguidores del reality, especialmente por la diferencia de edad de 36 años entre ambos participantes. Mientras algunos lo tomaron como parte del juego y del show que se vive dentro de la casa, otros cuestionaron el acercamiento y el nivel de exposición que tomó la situación.

Días antes de que ocurriera el beso, Tyago Griffo, hijo de Gladys, ya había hablado públicamente sobre el vínculo entre ambos. En diálogo con el streaming Desenchufadas, deslizó que gran parte de la situación podría formar parte de una estrategia dentro del reality. "Yo creo que es parte del juego porque la escuché el primer día que llegó. Tuvo una conversación con él y dos de las chicas, Luana y Danelik, y lo pactaron: dijeron 'hagamos una novela como que las tres nos peleamos con él'", reveló.

Aun así, también reconoció que Franco alimentaba el coqueteo dentro de la casa. "Él también medio que le tira unos chispazos, le dice 'te comería la boca'". Finalmente, Tyago prefirió bajarle el tono a la polémica y dejó en claro cuál es su mayor preocupación respecto a la participación de su madre: " Lo único que espero es que se divierta y que no la pase mal por culpa de ese jugueteo".

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