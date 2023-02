Criptomonedas: la importancia de la autocustodia para los criptoactivos

La autocustodia es la práctica de mantener el control de los activos en tu poder, siendo 100% responsable. Es cierto, a mayor libertad, mayor responsabilidad, pero no se pierde el control.

Veamos esta analogía. Tu dinero FIAT, el virtual, ese que tenés almacenado en los bancos, cediéndole la custodia a ellos. Ese dinero, que obtenés físicamente cuando vas a un cajero, en ese momento, lo estás autocustodiando, le quitaste al banco la posibilidad de que te lo siga custodiando y pasa a ser responsabilidad tuya conservarlo.

Sin embargo, en ese momento nadie te lo puede quitar, nadie puede decirte dónde te lo podés gastar y, ahí justamente, sentís la libertad de hacer lo que quieras con él. No te van a bloquear ninguna compra.

En otro caso, algo que puede suceder es que el banco cierre y recuperar tu dinero será muy complicado. Y a continuación, que hablaré de cripto, verás por qué menciono este ejemplo.

La autocustodia de criptomonedas

El banco, en el caso del ecosistema cripto, es un exchange. Esto es una casa de cambio donde compras y vendes activos digitales. La forma más fácil de entenderlo es como las casas de cambio para dólares.

Pero sucede que, al igual que el banco, ellos te lo custodian, por lo que estás cediendo todo el control de tus criptoactivos y tenés que adaptarte a las reglas que ellos imponen, incluyendo que puedan desaparecer o quedarse sin liquidez para retirar tus activos y pasarlos a dólares.

En esa situación te das cuenta de la semejanza que existe con un banco. De hecho, han sucedido casos en donde, por no leer el contrato, el proyecto se declara en quiebra y la misma compañía te demuestra que tú accediste a, en caso de quiebra, ceder tus activos. Así de importante es tener tus activos en tu poder.

Qué son las frases semilla y para qué sirven

Ahora, qué sería lo equivalente a tener el dinero en efectivo, en el mundo cripto. Veamos. Antes explicamos el funcionamiento de los exchanges, ahora voy a contarte qué son las frases semilla.

Se trata de 12 palabras que se generan de forma aleatoria y funcionan como si fuera una password o clave, al igual que sucede en economía tradicional.

Estas frases semilla se generan cuando creas una wallet y son el acceso para que tengas el control de tus activos, por lo tanto, se convierten en un elemento primordial para llevar a cabo la autocustodia.

Las wallets o billeteras descentralizadas son la herramienta para estar tranquilo. Al decir descentralizado, me refiero a que se eliminan terceros.

La diferencia entre los exchanges y las wallets son la frase semilla, que no te otorgan los exchange; por lo que continuamente escucharás en el ecosistema cripto sobre la importancia de la autocustodia y una frase muy común: Not Your Keys, Not Your Coin (Si no son tus llaves, no son tus monedas).

Es decir, un exchange es una herramienta genial porque es la forma más fácil de comprar criptomonedas, la curva de aprendizaje es entre corta y media y pueden servir como puente hacia las wallets. Pero sería un error dejar las criptomonedas almacenadas ahí, y lo ideal siempre será que no pase mucho tiempo hasta moverlas a una wallet de tu elección.

Hacer eso representa exactamente lo mismo que cuando vas al cajero o al banco y retiras tu dinero en efectivo. Ahí comienza la autocustodia.

Más sobre las billeteras descentralizadas

Otra ventaja que tienen las wallets es que, si dejara de funcionar la que elegiste, no significa que desaparecen tus criptomonedas. La generación de las frases semilla es un estándar, por lo que podés ir a otra wallet descentralizada y con la frase semilla podrás recuperar tus activos.

Por otro lado, la recomendación para almacenar las 12 palabras de la frase semilla es escribirlas en un elemento físico, una hoja o un cuaderno, y guardarlo bien.

Por el contrario, lo menos recomendable es hacerlo de forma electrónica y mucho menos en internet, si te pasa esto es lo mismo que perder tu dinero físico, por la razón que sea.

Existen historias de terror en el mundo cripto, donde se han perdido millones de dólares en Bitcoin y criptomonedas por descuidos. Por lo que es un hecho que tenés que autocustodiar tus activos si tenes una inversión importante.

En definitiva, es bastante parecido a la manera en que se opera con el dinero Fiat. Por lo que no hay que tenerle a entrar a cripto y darle usabilidad a las criptomonedas, más allá de las inversiones.

(*) El autor es consultor y analista cripto.