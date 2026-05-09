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Ovnis: el misterioso caso argentino que fue desclasificado en los archivos de Estados Unidos

La reciente desclasificación de archivos sobre ovnis realizada por Estados Unidos volvió a poner en escena uno de los casos más misteriosos de la Argentina.

La reciente desclasificación de archivos sobre ovnis realizada por Estados Unidos volvió a poner en escena uno de los casos más misteriosos de la Argentina.

La reciente desclasificación de archivos sobre ovnis realizada por Estados Unidos volvió a poner en escena uno de los casos más misteriosos de la Argentina.

El gobierno de Estados Unidos comenzó esta semana una nueva desclasificación de archivos vinculados a ovnis y fenómenos aéreos no identificados, conocidos actualmente como UAP. La publicación incluye más de 160 documentos, videos, fotografías e informes elaborados durante décadas por agencias militares y de inteligencia norteamericanas.

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La difusión oficial de esos expedientes se concretó este viernes 8 de mayo de 2026.

La decisión forma parte de un proceso impulsado por la actual administración para transparentar investigaciones históricas relacionadas con avistamientos reportados por pilotos, militares y civiles. Muchos de esos casos ocurrieron durante la Guerra Fría y permanecieron bajo secreto durante años.

Entre los expedientes difundidos aparecen episodios registrados en distintos países, incluida la Argentina. Uno de los más llamativos es el llamado “Caso Bariloche”, ocurrido el 31 de julio de 1995 y considerado uno de los relatos ovni más conocidos de la historia aeronáutica nacional.

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El hecho ocurrió cuando el comandante Jorge Polanco pilotaba el vuelo AR 674 de Aerolíneas Argentinas rumbo a San Carlos de Bariloche. Mientras iniciaba la maniobra de aterrizaje, el piloto reportó la presencia de un objeto luminoso que realizaba movimientos extraños alrededor del avión durante aproximadamente 17 minutos.

Según los testimonios, el objeto fue observado tanto por la tripulación como desde tierra. Distintas versiones sostienen que las luces de la ciudad y de la pista del aeropuerto se apagaron de manera repentina mientras el fenómeno permanecía cerca del avión.

Con el paso de los años, el episodio se convirtió en uno de los casos más emblemáticos sobre ovnis en Argentina por la participación de pilotos comerciales y controladores aéreos.

El caso aparece mencionado en el Informe COMETA francés de 1999, incorporado dentro de los archivos desclasificados por el gobierno estadounidense.

Otros casos incluidos en los archivos

La nueva tanda de documentos también menciona reportes de pilotos de combate de la Marina de Estados Unidos que registraron objetos capaces de realizar maniobras inusuales y desplazarse a gran velocidad.

Además, figuran informes históricos del FBI y la CIA sobre avistamientos ocurridos entre las décadas del 40 y 70, junto con testimonios de militares y astronautas.

Pese al impacto mundial que generó la publicación, hasta el momento el gobierno estadounidense no confirmó la existencia de vida extraterrestre. La mayoría de los casos continúan catalogados oficialmente como fenómenos no identificados debido a la falta de pruebas concluyentes sobre su origen.

Los expedientes pueden consultarse en el portal oficial war.gov/ufo, donde se publicaron videos, informes y archivos históricos relacionados con estos fenómenos.

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