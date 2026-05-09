Ovnis: el misterioso caso argentino que fue desclasificado en los archivos de Estados Unidos

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El hecho ocurrió cuando el comandante Jorge Polanco pilotaba el vuelo AR 674 de Aerolíneas Argentinas rumbo a San Carlos de Bariloche. Mientras iniciaba la maniobra de aterrizaje, el piloto reportó la presencia de un objeto luminoso que realizaba movimientos extraños alrededor del avión durante aproximadamente 17 minutos.

Según los testimonios, el objeto fue observado tanto por la tripulación como desde tierra. Distintas versiones sostienen que las luces de la ciudad y de la pista del aeropuerto se apagaron de manera repentina mientras el fenómeno permanecía cerca del avión.

Con el paso de los años, el episodio se convirtió en uno de los casos más emblemáticos sobre ovnis en Argentina por la participación de pilotos comerciales y controladores aéreos.

El caso aparece mencionado en el Informe COMETA francés de 1999, incorporado dentro de los archivos desclasificados por el gobierno estadounidense.

Otros casos incluidos en los archivos

La nueva tanda de documentos también menciona reportes de pilotos de combate de la Marina de Estados Unidos que registraron objetos capaces de realizar maniobras inusuales y desplazarse a gran velocidad.

Además, figuran informes históricos del FBI y la CIA sobre avistamientos ocurridos entre las décadas del 40 y 70, junto con testimonios de militares y astronautas.

Pese al impacto mundial que generó la publicación, hasta el momento el gobierno estadounidense no confirmó la existencia de vida extraterrestre. La mayoría de los casos continúan catalogados oficialmente como fenómenos no identificados debido a la falta de pruebas concluyentes sobre su origen.

Los expedientes pueden consultarse en el portal oficial war.gov/ufo, donde se publicaron videos, informes y archivos históricos relacionados con estos fenómenos.