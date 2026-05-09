Wanda Nara y Martín Migueles, ¿separados?: la razón detrás de la inesperada ruptura

TW separación Wanda Nara y MArtín Migueles

De acuerdo a esa versión, el conflicto habría comenzado a raíz del viaje laboral de Wanda Nara a Uruguay, donde se encuentra vinculada a un proyecto cinematográfico que la lanzará como actriz en la pantalla grande. La decisión de instalarse durante varias semanas fuera del país no habría sido bien recibida por Martín Migueles, situación que habría generado tensiones en la pareja hasta llegar a la separación.

Pero el tema sentimental no sería el único frente complejo para el empresario. La noticia del final de la relación apareció justo en medio de un escenario delicado para Migueles, cuyo nombre empezó a resonar recientemente en cuestiones judiciales relacionadas con Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

En las últimas semanas trascendió que la Justicia habría hallado datos dentro del teléfono celular del empresario que podrían relacionarlo con una causa vinculada a presuntas irregularidades en el sistema de importaciones SIRA y supuestos pagos ilegales destinados a acelerar determinadas autorizaciones.

wanda nara y martin migueles

Cuál es la jugada foto de Wanda Nara y Maxi López que puso en alerta a Daniela Christiansson

La cuenta regresiva ya comenzó para el estreno de Triángulo Amoroso, la nueva apuesta de ficción de Telefe Studios que tendrá como protagonistas nada menos que a Wanda Nara y Maxi López, quienes vuelven a compartir un proyecto público después de años de una relación atravesada por conflictos, exposición y escándalos mediáticos.

La serie, que debutará el próximo lunes 11 de mayo en formato vertical, mezcla humor, romance y situaciones cargadas de tensión. Allí, la empresaria y el ex futbolista se ponen en la piel de ellos mismos dentro de una historia donde los vínculos personales quedan constantemente al borde del colapso.

Mientras crece la expectativa por el lanzamiento, un fragmento del adelanto oficial difundido por Telefe generó un fuerte revuelo en redes sociales y despertó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

En una de las escenas más comentadas se observa a Maxi López muy cerca de Wanda, sujetándola del cuello en una situación de máxima tensión romántica, como si estuvieran a segundos de besarse. Esa secuencia no pasó inadvertida y rápidamente muchos internautas apuntaron contra la situación que podría generar en Daniela Christiansson, actual pareja del ex delantero y mamá de sus hijos Elle y Lando.

El video compartido por la señal en Instagram se llenó de reacciones y mensajes donde varios seguidores hicieron foco en cómo podría tomarse la modelo sueca estas imágenes junto a la madre de los hijos mayores de Maxi.

wanda nara maxi lopez foto de la serie y comentarios por Daniela Christiansson

"Como se tomara todo la mujer de Maxi cuando lo vea y Mauro viendo a Maxi besándose con Wanda y la China", escribió un usuario. Otro comentó: "Qué falta de respeto a la mujer". También aparecieron mensajes como: "Qué genia la mujer que lo banca a Maxi, esto explota va a estar bueno" y "Para la mujer de Maxi que lo mira por Telefe".

La ficción marca el desembarco de Wanda Nara y Maxi López en el mundo de la actuación con una propuesta que promete jugar permanentemente con los límites entre realidad y ficción.

Dentro de la trama, ambos aceptan participar de una novela innovadora, pero todo cambia inesperadamente cuando descubren que sus contratos incluyen una cláusula que los obliga a darse un beso frente a cámara.

Lo que parecía apenas una condición más dentro del proyecto termina provocando discusiones, negociaciones tensas y un creciente escándalo mediático que amenaza con poner en jaque la continuidad de la producción.

Además de Wanda y Maxi, el elenco de Triángulo Amoroso cuenta con figuras como Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.