La cruda confesión de Nahuel Gallo sobre su detención en Venezuela: "Pensé en quitarme la vida"

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Los captores hallaron una conversación privada del gendarme con su esposa, María Alexandra Gómez, donde hablaban de la realidad política del país, lo que provocó una reacción hostil inmediata bajo el argumento de que él “hablaba mal del presidente”. Por ese mismo motivo recibió golpes en el abdomen, la cabeza y bofetadas.

En un intento por protegerse, Gallo inicialmente afirmó que trabajaba en tareas de seguridad para la Aduana argentina. Sin embargo, tras una revisión más profunda del dispositivo, los agentes hallaron una fotografía que revelaba su verdadera profesión. “Ahí ya me trataron diferente, me esposaron los pies y las manos”, detalló sobre el momento en que le taparon la cabeza por primera vez.

Durante el cautiverio, el gendarme permaneció en su celda las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin contacto con su familia. Esta situación de aislamiento extremo y la incertidumbre sobre su futuro marcaron los momentos más sombríos de su detención.

“Para mí lo peor fue diciembre. No saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé. Los golpes que te pegaban por ser gendarme o por ser argentino. Estar 24 horas los siete días en la celda. Uno piensa muchas cosas”, confesó Gallo.

Al ser consultado sobre su salud mental en ese periodo, el gendarme fue contundente: “Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo he pensado”.

Pedido de justicia por crímenes de lesa humanidad

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Luego de recuperar su libertad el 1 de marzo de 2026, Gallo inició un camino judicial en Argentina.

El pasado 17 de abril se presentó como querellante ante la justicia federal porteña en una causa contra Nicolás Maduro y otros jerarcas por crímenes de lesa humanidad.

“El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, sentenció el gendarme, quien busca que su testimonio sirva para exigir justicia por él y por los demás presos políticos que permanecen en el país caribeño.