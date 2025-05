Atención, Scaloni: una de las figuras de la Selección Argentina fue "borrado" por su DT

El cortocircuito entre el DT portugués y el extremo surgido en el Atlético de Madrid viene desde su llegada, pero explotó luego de la final perdida de Europa League ante el Tottenham. Garnacho, que había sido titular en todas las rondas previas, jugó apenas 20 minutos en el partido decisivo y no ocultó su bronca: “Después de esta temporada que fue una m... Perdimos esta final y en la liga no le ganamos a nadie. Jugué todas las rondas, ayudando al equipo, pero hoy... 20 minutos. No sé. Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después”.

image.png

Las palabras del jugador no cayeron bien y Amorim no tardó en responder con una frase punzante que dejó en claro su postura: “Es fácil decirlo ahora. ¿Quién desaprovechó una gran oportunidad en la semifinal? Garnacho. El fútbol es así”. El intercambio de declaraciones no hizo más que sellar una ruptura que parece definitiva.

A lo largo de la temporada, Garnacho disputó 58 partidos, marcó 11 goles y dio 10 asistencias, consolidándose como una de las piezas más activas del equipo. Sin embargo, todo indica que deberá buscar un nuevo destino en el próximo mercado. Uno de los clubes interesados es el Napoli, reciente campeón de la Serie A, que lo tiene en carpeta como refuerzo ofensivo para su nuevo proyecto.

En medio de este panorama, Garnacho deberá resolver su futuro mientras se concentra con la Selección Argentina. Lo que ocurra en las próximas semanas podría ser determinante no solo para su carrera, sino también para su estado anímico de cara a la Copa América.