Cristina Kirchner reaparece con críticas a Milei en medio de la interna con Axel Kicillof

La senadora nacional de Unión por la Patria, Celeste Giménez Navarro, fue la primera en tomar la palabra en el Encuentro de la Cultura Popular. Desde el escenario, le dio la bienvenida a Cristina Fernández de Kirchner con una presentación cargada de mística política: “A la presidenta del Partido Justicialista, a nuestra compañera coraje, a la conducción”.

La siguió Teresa Parodi, parlamentaria del Mercosur, quien vinculó la fecha patria con el legado kirchnerista: “Celebramos el nacimiento de la patria y también recordamos aquel 25 de mayo de hace 22 años, cuando Néstor, nuestro compañero, nos convocó a ese sueño irrenunciable: una patria para todas y todos”.

Cristina contra el oficialismo: "Qué mediocres, ¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?"

"En la lista que me hicieron de cosas culturales que hicimos en nuestro gobierno me pusieron el INCAA y las 900 películas, el Canal Encuentro, centros culturales, orquestas juveniles", enumeró e ironizó: "También hicimos Paka Paka, que (el Gobierno) me lo quiere poner a Zamba más clarito, en cualquier momento le ponen ojos claritos".

"Creadores de cultura... de acá, ¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?", se preguntó y apuntó fuerte contra la gestión actual. "No construyeron nada, ni una puta escuela, un puto edificio ni un puto monumento. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron, o denostar, qué mediocres y chatos".

