La miniserie más vista de Netflix en el año tiene apenas 5 episodios y es la gran apuesta del 2025

La trama gira en torno a Kat Donovan, una detective interpretada por Rosalind Eleazar, que queda impactada cuando, revisando una app de citas, encuentra la foto de Josh Buchanan, su expareja desaparecida hace 11 años. El hallazgo no solo reabre heridas del pasado, sino que despierta nuevas preguntas que conectan con otros episodios oscuros de su vida, incluyendo el asesinato de su padre.

A partir de ese momento, Kat se embarca en una investigación que mezcla emociones personales con pistas que revelan una red más compleja de lo que parece. Cada episodio suma una capa más de tensión. No hay capítulo que no termine en un cliffhanger, un recurso que los creadores de Engaños (también detrás de esta producción) dominan con maestría.

El formato compacto de cinco capítulos permite que la narrativa avance sin rellenos ni momentos muertos. Todo en Me haces falta está diseñado para atrapar. La historia no da tregua: la desaparición de Josh, el trauma no resuelto de Kat, y un puñado de personajes con secretos propios que van emergiendo poco a poco.

El elenco de Me haces falta, la miniserie

Rosalind Eleazar

Richard Armitage

Steve Pemberton

Ashley Walters

Lenny Henry

James Nesbitt

Mary Malone

Jessica Plummer

Brigid Zengeni

Catherine Ayers

La fórmula de Harlan Coben, infalible en Netflix

El sello del escritor Harlan Coben está presente en cada giro argumental. Como ya ocurrió con otras adaptaciones de sus novelas como Atrapados, No hables con extraños o Safe, Coben logra combinar la intriga con el drama humano. En Me haces falta, además de haber escrito la obra original, formó parte activa de la producción, lo cual garantiza fidelidad al tono y al espíritu de la historia.

Esta colaboración se traduce en una trama sólida, con revelaciones que sorprenden pero no resultan forzadas. La narrativa va hilando los elementos con coherencia, y aunque el final deja algunos cabos abiertos, logra cerrar el arco emocional de su protagonista con inteligencia.

Por qué deberías verla si aún no lo hiciste

Me haces falta no requiere semanas de maratón ni compromisos largos. Son cinco episodios intensos, que se pueden ver en una tarde, pero cuya historia te va a acompañar por varios días. Es ideal para quienes disfrutan del suspenso, pero también para quienes buscan un drama bien escrito, con actuaciones sólidas y una narrativa que no subestima al espectador.

Además, es una excelente opción para quienes siguen las adaptaciones literarias, ya que respeta el espíritu de la novela original y potencia sus elementos más fuertes en el lenguaje audiovisual.