Conmoción en el fútbol argentino: murió Vicente Figueroa durante un partido

Este episodio no es un hecho aislado. Apenas dos semanas antes, el sábado 21 de junio, otro jugador veterano murió en circunstancias similares durante un partido en la localidad de La Esperanza, también en San Pedro de Jujuy. En aquella ocasión, fue el SAME quien acudió con rapidez al lugar, pero no logró reanimarlo. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.