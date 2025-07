“Una pena. Creo que venía siendo un buen día. No lo cerramos bien. Hay que seguir trabajando. Estas condiciones cambiantes con el viento nos cuestan. Había empezado a llover un poco, no sé qué habrá pasado, no tengo la certeza ahora. Pero es una pena porque podríamos haber hecho un buen trabajo", se lamentó Colapinto, intentando rescatar algo positivo de una jornada complicada.

El piloto argentino se bajó del auto por sus propios medios y fue asistido por los auxiliares de pista. El Alpine A525 fue retirado mientras el cronómetro seguía corriendo. La sesión se reanudó minutos después, pero ya sin él.