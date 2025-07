Los famosos que bancaron a La China Suárez tras su furioso posteo contra Benjamín Vicuña

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", escribió, visiblemente molesta con Benjamín Vicuña.

La China Suárez compartió su descargo en sus historias en Instagram y en el feed. En la publicación, la actriz recibió likes de varias figuras del ambiente artístico: Graciela Alfano, Viviana Canosa, Ivanna Icardi, Guido Süller, Miriam Lanzoni, Flavia Palmiero, Tupi Saravia, Ivana Figueiras, -Mimi, entre otros famosos.

likes que recibio la china suarez

Salieron a la luz chats que ponen en evidencia cómo es Benjamín Vicuña como padre tras el feroz posteo de La China

En medio de una nueva batalla con Benjamín Vicuña, La China Suárez estalló públicamente con duras declaraciones dirigidas al actor chileno. A través de sus redes sociales, la actriz se refirió con términos muy duros al rol de su ex como padre de Magnolia y Amancio.

“El papá del año que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque era mucha plata. El papá del año, a quien su hija de dos años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”, manifestó, visiblemente molesta.

Estas palabras forman parte de un largo descargo que compartió la actriz en Instagram, donde fue describiendo los episodios que, desde su mirada, reflejan el comportamiento de Vicuña como padre. Sus frases lograron enorme repercusión, tanto en el entorno mediático como en la comunidad educativa a la que pertenecen los chicos.

En ese marco, Mercedes Ninci aportó una visión totalmente opuesta en el programa Mujeres argentinas (El Trece). La periodista brindó una información que proviene, según precisó, de una madre del colegio al que asisten los niños. “Tengo una amiga que está en ese grupo y me dice que Benjamín está todo el tiempo en ese chat. Está pendiente de los chicos y es muy activo. Está todo el tiempo en el colegio y no hay ninguna que diga que no se ocupa de los hijos”, aseguró Ninci, planteando así una mirada completamente distinta a la que expresó La China.

La controversia no quedó solo en las redes. Luego de publicar su mensaje, la actriz emprendió viaje a Turquía acompañada por su pareja, Mauro Icardi. Aunque en principio había trascendido que el viaje sería en familia, finalmente partió sin sus hijos, ya que Vicuña le habría revocado el permiso para sacarlos del país.

De esta manera, el conflicto entre La China Suárez y Benjamín Vicuña vuelve a estar en el centro de la escena pública, con versiones enfrentadas y una fuerte tensión que, una vez más, expone su delicada relación.