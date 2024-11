Santi Maratea anunció una sorpresiva decisión sobre sus famosas colectas solidarias

"¿Por qué tenés que ser pobre para ayudar o vivir como si fueras un hippie? No es que tenés que regalar lo tuyo, aparte vos lo que está dando es un montón de ayuda", le dijo Yanina Latorre. A lo que Maratea agregó: “Sí o peor mostrarme pobre pero en mi casa tener un montón de ropa".

Embed

"En eso de los cambios que hablamos recién que voy generando en mi personalidad, siento que fue una etapa eso, que ya la cumplí”, profundizó al respecto Santi Maratea.

“Quería demostrar que una persona que quiera ser solidaria no tiene que ser austera, ya lo demostré, listo", dijo sobre su decisión de no continuar con las colectas solidarias.

"Me sigue gustando usar el bolso Louis Vuitton, lo que no me gusta es mostrar tanto. Terminé con ese show, ahora ofrezco otro”, sostuvo el influencer.

“Eras la Wanda de las colectas”, le dijo entre risas Yanina Latorre. Y el joven comentó sonriendo: “Dejé de ser Wanda Nara, ahora soy Antonela (Roccuzzo)”.

santi maratea 2.jpg

Nati Jota confesó qué hay detrás de sus sugestivas fotos con Santi Maratea: "Nos encontramos..."

En las últimas horas se hicieron virales las fotografías que la propia Nati Jota compartió en sus redes sociales abrazada a Santi Maratea, lo que inevitablemente generó rumores y suspicacias sobre un posible romance entre ellos, sobre todo teniendo en cuenta que ella le dedicó un "mi amor" en el posteo.

Lo cierto es que los dos influencers se conocen desde hace varios años, cuando ambos comenzaban a hacerse populares en el mundo virtual y apenas dejaban atrás su adolescencia.

Pero como en lo que a cuestiones del corazón se refiere todo puede suceder, y mucho más si se tiene presente que los dos están solteros, no resultaría descabellado que hubiera surgido algún tipo de vínculo amoroso entre Nati y Santi.

Así las cosas, consultada por este portal sobre el encuentro y las llamativas postales en cuestión que ella misma compartió en sus Instagram Stories, Nati Jota aclaró que sólo son "re amigos" con Maratea.

Al tiempo que sobre cómo se gestaron las fotos que el mundo virtual rápidamente se encargó de shipearlos, Nati Jota fue clara y concisa al asegurar a PrimiciasYa: "Nos encontramos en el boliche y nos llevamos súper", aseguró sobre la profunda amistad que hay entre ellos y nada más que eso.