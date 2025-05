Alfredo Casero estalló de furia y abandonó el programa de Esteban Trebucq: "No puedo"

"No puedo. Si hablan, me voy a la mierda porque sino estoy hablando al pedo. Entra por acá, ¿pa qué? Me invitan y al pedo", siguió el comediante.

Desde el control se escuchó a Pepe Ochoa, quien está al frente del ciclo El Ejército de LAM, decir: "Alfredo pero perdón, ¿qué pasó?".

"Me voy, si no me respetás cuando estoy hablando. Vos te lo bancás...", lanzó Casero mientras salía del estudio. "Pero, vení Alfredo, no te vayás. Yo no me lo banco. Yo te estoy respetando. Es otro programa, no tengo nada que ver. Pedí silencio yo", le volvió a pedir el comunicador.

"Están haciendo quilombo, me voy. Perdóname, Trebucq. Yo no voy a la televisión porque pasa lo mismo, estoy hablando como un boludo acá. Por ustedes me sentí respetado, pero no puedo hablar cuando están los otros y me parece una cagada", cerró el artista.

Embed

Alfredo Casero habló tras recibir el alta y contó cómo seguirá su recuperación: "Quiero volver al teatro"

Este viernes el actor Alfredo Casero recibió el alta médica luego de una delicada operación de cadera en el Sanatorio San Camilo que preocupó a muchos por supuestas complicaciones que pospusieron su vuelta casa.

Luego de la noticia, las cámaras de LAM (América) se encontraron con el humorista al momento de su salida y dio detalles acerca de cómo se sentía y los días que le esperan en medio de la recuperación.

“Tratando en lo posible de poder empezar a hacer una rehabilitación de la cadera, no me morí. Era algo que estaba programado, lo que pasa que como nunca digo nada, y vinimos a las 6am, quedó como venía de urgencia”, comenzó diciendo.

En cuanto sus días de internación, explicó: “El alta se pospuso porque si tenes 36.9 de temperatura ya no te dejan hasta que no tenes lo que ellos quieren. La verdad estuve muy bien atendido. Ahora tengo un parche de morfina pero ya está todo muy bien, es algo que es muy leve. Lo único que tengo que hacer es recuperarme y volver".

Por otro lado, habló del futuro de su obra teatral Cha-Cha-Cha y comentó: "Mi productor me había cortémoslo y yo dije que no, que me operaba y en abril hago las que quedan. Quedó mucha gente que iba a venir y son nueve shows, nosotros trabajamos de esto y me encanta que la gente venga. Es una celebración”.

“Estaba muy angustiado porque te angustia mucho todo lo que es operarte pero la verdad que bárbaro. Muchas gracias a De Brito y a la gente. Quédense tranquilos que todavía sigo rompiendo las bolas y haciéndolos reír. Quiero volver al teatro”, finalizó muy agradecido por el apoyo y con ganas de volver a los escenarios.