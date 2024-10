Las llamativas fotos de Nati Jota y Santi Maratea en un boliche que dieron que hablar

Lo cierto es que, a tres meses de la muerte de su papá, Maratea salió a bailar con su grupo de amigos para despejar la mente y allí se cruzó con la conductora de Sería Increíble (Olga).

Así, Jota no dudó en compartir el encuentro con Santi Maratea desde sus historias virtuales, dedicándole un dulce y llamativo mensaje: "Mi amor", que curiosamente el influencer no replicó a pesar de haber sido arrobado por su colega.

Nati Jota y Santi Maratea - IG.jpg

La sorpresiva decisión de Santi Maratea sobre qué hará con su increíble colección de ropa de lujo

A poco del durísimo golpe producto de la muerte de su padre, en agosto pasado Santi Maratea anunció desde sus redes sociales que había decidido regalar toda la ropa de lujo que fue comprándose con las donaciones que le hicieron sus seguidores, luego de cada colecta cumplida.

Lo cierto es que el influencer reflexionó sobre sus gastos, llegando a la conclusión de que ya no precisa vestirse con ropa tan ostentosa y decidió regalársela a la gente que lo ayudó a comprárselo.

“Gente, ¿les puedo hablar de algo que no tiene que ver con colectas? Un segundo, les quiero comentar que estoy regalando toda mi ropa de marca. Todo lo que tengo de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana... Lo estoy regalando todo, no lo quiero más”, contó a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Inmediatamente, explicó los motivos que lo hicieron tomar esta decisión. “Tengo varios, pero todo surge de una reflexión de que estoy usando mal mi plata y debería aprender a invertir”, aseguró.

Y acto seguido, detalló: “Además, la razón por la cual yo estaba tan copado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara, era para hacer una diferenciación entre la caridad y la austeridad. Y romper con ese mito de que uno para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre. Y creo que eso lo cumplí. No hace falta que me siga vistiendo con ropa toda ostentosa”.

“Y por último, toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me parece un buen gesto regalárselas. La que me queda, porque gran parte se la fui regalando a mis amigos”, concluyó entonces Maratea.