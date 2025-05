El polémico motivo por el que la China Suárez no fue al velorio de su padre: decisión de la que luego se arrepintió

image.png

“Fue tremendo porque fue medio repentino. Pero era más chica, era más inconsciente. La ficha me cayó mucho más tarde, como con muchas cosas que me pasaron en la vida, que pienso que si me hubiesen pasado ahora hubiese reaccionado distinto. Pero hice lo que pude y, sin justificarme, fue lo que pude en ese momento. Le dije todo lo que quería decir y sigo conectada desde algún lugar con él por suerte”, contó algunos años después en una entrevista.

“Mi hermano me ayudó mucho, se hizo cargo, yo no podía escuchar ni el parte médico. No podía creer lo que me estaba pasando. Seguramente, hoy reaccionaría de otra manera. Seguro, sí... Pero es lo que pude y no me voy a castigar por eso toda la vida”, reveló sobre ese entonces.

El tema resurgió ahora, ya que se la vio muy emocionada al recordarlo en una entrevista que dio para el YouTube de la TV Pública. Allí confesó que su padre estaría muy a gusto con Mauro Icardi, aunque la hubiera retado mucho por cosas que hizo.