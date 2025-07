El POLÉMICO mensaje del padre de Colapinto que encendió las redes tras el GP de Gran Bretaña

Ambas publicaciones resonaron fuerte en un momento donde el joven argentino atraviesa un presente complejo en Alpine. Si bien logró destacarse en los entrenamientos, las limitaciones técnicas del monoplaza y las complicaciones del equipo no le permiten, por ahora, consolidarse en las carreras.

Un domingo frustrante para Colapinto

Franco Colapinto tuvo que lidiar con un panorama adverso desde el inicio de la jornada en Silverstone. Luego de cambiar componentes clave en su auto, recibió una penalización que lo obligó a partir desde los boxes. Sin embargo, su participación se frustró incluso antes de pisar la pista.

El monoplaza presentó problemas técnicos en el momento de la salida y el equipo confirmó que el piloto argentino no podría disputar la competencia. Así, se cerró un fin de semana que había empezado con expectativas y terminó con un sabor amargo.

A pesar de esto, Colapinto sigue recibiendo el respaldo incondicional de sus fanáticos y de su entorno cercano, que no dudaron en expresarle su apoyo en redes sociales. Los mensajes de su padre se suman a ese aliento y, aunque no mencionaron a nadie en particular, muchos interpretaron que podrían estar dirigidos a detractores o críticas surgidas tras la mala actuación del equipo.

El presente de Alpine y la incertidumbre

Alpine atraviesa un año complicado en la Fórmula 1. El equipo no logra salir de los últimos lugares del campeonato y los propios pilotos, como Pierre Gasly, se han manifestado con dureza sobre el bajo rendimiento de los autos.

Franco Colapinto, por su parte, continúa buscando sumar experiencia en la categoría y aprovechar cada oportunidad para demostrar su talento. La frustración en Silverstone fue apenas un capítulo más dentro de su proceso de crecimiento en la máxima categoría del automovilismo.

Por ahora, el argentino mantiene su enfoque en seguir trabajando y capitalizando cada aprendizaje, mientras los mensajes desde su entorno dejan claro que el espíritu de lucha sigue intacto.